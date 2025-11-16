甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！
娛樂中心 ／李筱舲報導
賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。
賈永婕昨（15）日在臉書上透露自己與先生正在位22日的明星盃匹克球賽做準備，逗趣的互動笑爆眾人。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）
賈永婕平時常透過臉書分享自己參與各種活動的生活點滴，昨（15）日她也在臉書上貼文說：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。煩死了，一直在搶我的球。」並附上幾張夫妻倆在場邊休息的自拍照。她透露這是為了22日於板橋國民運動中心舉行的明星盃匹克球賽做準備，也打趣表示其他選手都是和教練一起比賽的，她和先生應該是「被打好玩的」，更笑問：「有人要來看夫妻吵架的嗎（誤）？」她也補充說，雖然先生先前一直搶她的球，但「好險後來有贏兩局，婚姻暫時保住了」。
賈永婕時常在臉書上曬出與先生的生活點滴。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）
這段夫妻間甜蜜又逗趣的互動也讓不少網友留言笑說：「夫妻打球要遵守鐵律，老婆打得到的都是老婆的，老婆打不到的一律算老公的！」、「所以11/22是一場『打老公』的比賽嗎？」、「不能同邊，要敵對，這樣才能發揮實力，狠狠打！」、「哈哈哈，好可愛！有老公cover明明是在放閃！期待同組喔！」也讓人更加期待夫妻二人屆時在明星盃賽場上的默契表現。
原文出處：夫妻一起運動會增進感情？賈永婕：只差沒在球場上打老公！
更多民視新聞報導
范姜彥豐喝「粿王飲」惹議？天后闆妹親回：我準備的！
51歲香蕉哥哥不老傳說是真的？童星姊妹20年後重逢：快跳舞才安全！
天心50歲慶生畫面曝 「凍齡美顏」網友全看傻
其他人也在看
賈靜雯金雞獎超美現身紅毯！對老公修杰楷被起訴隻字未提
大陸影視人的年度盛會「金雞獎」第38屆，在今（15日）晚福建廈門舉行頒獎典禮，出席的台灣藝人包含林依晨、吳慷仁、賈靜雯等人備受關注，特別是賈靜雯，她的老公修杰楷才剛因為逃兵風波，被檢方起訴2年8個月，但賈靜雯卻隻字未提，照常走紅毯分享心情。中時新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／嘟嘟人奪「有夠烙賽獎」！台上感謝賀瓏 博恩翻白眼反應曝光
The DoDo Men嘟嘟人以「我們真的帶賀瓏去非洲了！大出包卡在機場飛不了？！」獲得「有夠烙賽獎」，由於先前賀瓏捲入天殘、Albee的三角戀情，目前已經和薩泰爾解約，台下博恩的反應也備受關注，The DoDo Men成員Ian、Eric在台上致詞時，脫口而出「感謝賀瓏」，博恩立刻對著鏡頭用嘴型喊：「他講出來了！他講出來了！」做出崩潰表情。鏡報 ・ 1 天前
揭吳怡農與蔣萬安差別！沈政男建議：先放眼2030的台北市長
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布角逐台北市長，引發議論。精神科醫師沈政男認為，2026台北市長是現任台北市長蔣萬安的囊中物，綠營不必浪費時間在這一局，並呼籲吳不妨先選市議員，若選不上就證明不適合這行業。中時新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝
第58屆金馬獎最佳男主角競爭激烈！香港演員柯煒林以《大濛》中精湛的演技入圍，他在片中飾演隨部隊從廣東撤台的車伕「趙公道」，需精通國、台、粵語。張震、藍葦華、張孝全和新加坡演員許瑞奇也以不同風格的詮釋角逐影帝寶座。值得一提的是，罹患肺腺癌四期的柯煒林依然積極樂觀，表示「能夠繼續演戲對他來說是很幸福的事情」！TVBS新聞網 ・ 1 天前
美聯邦調查局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
（中央社記者廖漢原紐約16日專電）美國聯邦調查局長巴特爾今天表示，相信中國會遵守限制芬太尼前體化學物的承諾。雙方雖然無法百分百達到目標，但目前已看到成果。中央社 ・ 4 小時前
MZ總統被賣電話號碼 「上線親抓黃牛」 高EQ回應被讚
MZ總統被賣電話號碼 「上線親抓黃牛」 高EQ回應被讚EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
她身價十幾億，口頭禪「All in」卻成銀行黑名單…拒絕「名牌、限量款」，女人要有錢：把主導權拿回手裡
經過多年觀察，我發現一個有趣的現象：一個人真正擁有的財富，往往和看起來的富有程度完全相反。幸福熟齡 ・ 1 天前
婚禮倒數一小時變命案！她遭未婚夫鐵棍猛擊頭部身亡 只因爭吵婚服與金錢
根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台新聞網》（NDTV）的報導，命案地點位於普拉布達斯湖區（Prabhudas Lake）附近的特克里圓環（Tekri Chowk）一帶。警方指出，當日上午，巴拉亞前往索妮娘家，與她因婚禮服飾（傳統沙麗）與金錢問題發生爭執，爭吵升級後...CTWANT ・ 14 小時前
輝達財報開獎 台股上攻28.5K
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台再掀AI熱，然隨美股AI估值過高引發泡沫擔憂，市場期盼19日將公布的輝達最新一季財報送暖，為近期台美股市打上強心針。投資圈聚焦其釋出的最新展望，法人推演輝達財報三大劇本，最佳情境台股可再展多頭，向上突破28,500點再創歷史新高。工商時報 ・ 1 天前
用股息養房竟變吃老本？他曝800萬投資配置掀熱議：報酬越領越心慌
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導想靠投資養房、用股息繳房貸，結果卻越領越不安。近日一名網友近日發文分享，自己三年前房貸增貸800萬，其中500萬投入...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中華隊注意！韓國超狂重砲「對日夯2轟」 年僅22歲
日本國家隊與韓國國家隊上周末在東京巨蛋進行2場交流賽，儘管韓國隊沒能拿下任何一場勝利，但卻有幾名球員的表現令人印象深刻，當中以KT巫師隊菜鳥安賢民最受矚目，他在這2場比賽都開轟，甚至是從中日龍火球男高橋宏斗手中擊出全壘打，成為中華隊在明年經典賽前必須要關注的一名球員。中天新聞網 ・ 3 小時前
小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」
生活中心／綜合報導今日是11月17日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出本日多個星座感情運佳，尤其獅子座生活中有豔遇，另外4星座也有好消息，牡羊座迎來兩顆靈魂結合，雙子座的浪漫情話不斷，天秤座感受到幸福美滿環繞，射手座則有愛神征服一切。民視 ・ 5 小時前
安歆澐遭家暴「車上崩潰痛哭」淚曝近況：太多委屈和恐懼
歌手安歆澐2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，夫妻倆曾一同上節目分享婚姻生活，還大方暢談閨房秘辛，日前坦言遭到家暴，指控男方偷吃人妻，決定打離婚官司，稍早，她突然上傳一張哭過的自拍照，坦言面臨到太多恐懼，讓網友看了相當不捨，紛紛留言打氣。中時新聞網 ・ 20 小時前
山下智久調皮餵粉絲吃小籠包！不碰甜點卻為台灣1美食破功
日本男神山下智久暌違14年再以個人身分來台舉辦專場，今（15日）於北流Legacy TERA一連舉辦3場限定Talk＆Mini Live，共吸引約3900名粉絲到場支持，好友周杰倫也有送花籃祝「Good Show」，演出開始前，全場呼喊「山P」（Yama P）聲不斷，他以經典曲〈擁抱我小姐〉登場，帥氣問候：「大家好嗎？今天我們一起好好享受！」隨即以中文自我介紹，又笑說早上7點起床去三溫暖，「冷水池超冰，一下子就醒腦。」中時新聞網 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發
本周事業運前三名：1.豬工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。2.鼠工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。3.牛工作：本周運勢挺旺，為第三名。以...CTWANT ・ 1 天前
上山打獵以為擊中熊竟「假死」 日本群馬男反被攻擊臉部重傷
日本今年熊襲事件激增，人心惶惶。群馬縣有男子與同伴15日上山打獵，疑被熊以「假死」攻擊，一度失去意識，所幸撿回一命。北海道則有重達400公斤的棕熊推倒捕熊箱籠，駭人瞬間被攝影機紀錄下來。太報 ・ 1 天前
史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝
中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）自由時報 ・ 1 天前
1週送2次錢！ 地瓜球攤發文找「財神爺阿北」領回善款
新北市 / 綜合報導 新北市林口區舊街內，一間賣地瓜球攤販，日前發生一樁怪事。一名戴著黑帽和口罩的神祕阿北，趁店家還沒營業前，將多張百元鈔塞在攤位的小冰箱上，一周以來兩次登門，而店家調閱監視器卻完全不知道他的身分，更不敢收這來路不明的600元，只好送去派出所，網友也議論紛紛，笑稱「財神爺降臨」也有人問，阿北到底想買幾包地瓜球呀？ 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前