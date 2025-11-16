甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！

娛樂中心 ／李筱舲報導

賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。

廣告 廣告





「夫妻一起運動會增進感情？」 賈永婕：只差沒在球場上打老公！

賈永婕昨（15）日在臉書上透露自己與先生正在位22日的明星盃匹克球賽做準備，逗趣的互動笑爆眾人。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）

賈永婕平時常透過臉書分享自己參與各種活動的生活點滴，昨（15）日她也在臉書上貼文說：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。煩死了，一直在搶我的球。」並附上幾張夫妻倆在場邊休息的自拍照。她透露這是為了22日於板橋國民運動中心舉行的明星盃匹克球賽做準備，也打趣表示其他選手都是和教練一起比賽的，她和先生應該是「被打好玩的」，更笑問：「有人要來看夫妻吵架的嗎（誤）？」她也補充說，雖然先生先前一直搶她的球，但「好險後來有贏兩局，婚姻暫時保住了」。

「夫妻一起運動會增進感情？」 賈永婕：只差沒在球場上打老公！

賈永婕時常在臉書上曬出與先生的生活點滴。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）

這段夫妻間甜蜜又逗趣的互動也讓不少網友留言笑說：「夫妻打球要遵守鐵律，老婆打得到的都是老婆的，老婆打不到的一律算老公的！」、「所以11/22是一場『打老公』的比賽嗎？」、「不能同邊，要敵對，這樣才能發揮實力，狠狠打！」、「哈哈哈，好可愛！有老公cover明明是在放閃！期待同組喔！」也讓人更加期待夫妻二人屆時在明星盃賽場上的默契表現。

原文出處：夫妻一起運動會增進感情？賈永婕：只差沒在球場上打老公！

更多民視新聞報導

范姜彥豐喝「粿王飲」惹議？天后闆妹親回：我準備的！

51歲香蕉哥哥不老傳說是真的？童星姊妹20年後重逢：快跳舞才安全！

天心50歲慶生畫面曝 「凍齡美顏」網友全看傻

