甜蜜摟腰放閃！《六人行》珍妮佛安妮斯頓認了「差6歲姊弟戀」

記者王芷姍／台北報導

珍妮佛安妮斯頓在社群上幫吉姆柯蒂斯慶生，並寫下：「生日快樂，我的愛。珍惜你。」。（圖／翻攝自IG @jenniferaniston）

美國好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日突然在Instagram上發布一張與催眠治療師吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的黑白合照，並浪漫寫下：「生日快樂，我的愛。珍惜你。」照片中，只見珍妮佛安妮斯頓從背後雙手環抱著對方的腰，吉姆柯蒂斯的雙手也緊握著珍妮佛安妮斯頓的手，兩人面露甜蜜笑容，氣氛親密而自然。高調官宣放閃的貼文一出，引來許多粉絲與圈內好友紛紛湧入留言區獻上祝福。

珍妮佛安妮斯頓在社群上高調放閃，宣布與催眠治療師吉姆柯蒂斯展開新戀情。（圖／翻攝自IG @jenniferaniston）

56歲的珍妮佛安妮斯頓於好萊塢影壇發展30餘年，參與多部膾炙人口的經典作品，包括《麥田捕手的女孩》、《當真愛碰上八卦》、《我的好野女友》、《同床異夢》等，其中，她在美國經典情境喜劇《六人行》中飾演的瑞秋更成為代表角色，自然且獨特的魅力深受劇迷們喜愛，也奠定了她在影壇中無可撼動的地位。

珍妮佛安妮斯頓曾經歷過兩段婚姻。（圖／翻攝自IG @jenniferaniston）

在遇見吉姆柯蒂斯之前，其實珍妮佛安妮斯頓有過2段婚姻，2000年她與巨星布萊德彼特（Brad Pitt）踏上紅毯，當時被外界譽為「好萊塢最成功婚姻」，然而，這段婚姻僅維持5年便在2005年劃下句點。之後，她與演員賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）相戀並結婚，但多年後兩人仍宣布分居。

今年7月，美媒曾拍到安妮斯頓與50歲的吉姆柯蒂斯一同前往西班牙度假，引發外界揣測兩人戀情，如今她親自在社群上曬出甜蜜合照、正式認愛，也讓粉絲們紛紛留言獻上祝福：「她終於找到幸福了！」、「珍妮佛值得這樣的愛！」同為影星的艾美・舒默（Amy Schumer）更在留言中稱兩人是「療癒的天使」，為這段新戀情送上真誠祝福。

