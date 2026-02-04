甜蜜教主失守！王心凌深夜偷渡吳克群回香閨 27年舊情復燃證據全被抓包

王心凌（左）9年前曾邀吳克群（右）在演唱會上同台，吳克群更是從出道以來就大方承認欣賞王心凌。天晴音樂提供

甜蜜緋聞傳了19年的「甜蜜教主」王心凌與「創作才子」吳克群，去年9月被《鏡週刊》揭露在飛機上曖昧互動後，女方始終未鬆口認愛。然而事隔4個多月，這段「老友」關係似乎有了超展開。根據《鏡週刊》報導，1月28日深夜，王心凌、吳克群結束聚餐後，吳克群先行步入多元計程車，隨後王心凌竟也自然地坐上同一輛車離開。這對孤男寡女在深夜相伴續攤，目的地更是令人驚訝，竟是一路直奔王心凌位於松山的豪宅。

1月29日凌晨零點左右，王心凌先行下車，吳克群並未原車離開，反而神色自若地跟進王家。兩人一前一後進入豪宅後，直到凌晨都未見蹤影。根據圈內消息指出，吳克群目前多定居於北京，而王心凌主場在台灣。不過，只要王心凌飛往對岸工作，吳克群的身影往往如影隨形。更有熱心網友在社群平台充當「地下搜查官」，記錄下兩人在國外旅遊的親密足跡。

北京定居擋不住愛火？ 網友辦案翻出同款「金髮白衣」

目睹兩人出遊的網友直言，即便同行有經紀人與助理掩護，但吳克群與王心凌走路時緊緊貼著，完全超出一般朋友的社交距離，反觀助理們還會默契十足地替兩人隔開空間，製造獨處環境。

廣告 廣告

而網友充當「柯南」抓包兩人戀情，表示私人行程中，兩人不僅髮色都是同款金黃色，連穿搭都是「白色系搭配黑長褲」的低調情侶裝，甚至一起逛潮牌店時全程並無攝影鏡頭在旁，證實一同出遊並非錄製節目。

網友多次目擊王心凌與吳克群在國外出遊。翻攝新浪娛樂

曼谷富士山黏進黏出 吳克群貼心拎行李還共用保溫杯

網友辦案不僅於此，更詳盡整理出從2024年7月至2025年11月間的時間軸。兩人足跡遍及泰國曼谷、日本富士山、銀座、義大利及香港等地，結伴出行的頻率極高。在機場的互動更是充滿愛意，吳克群被目擊主動幫王心凌拎行李，還細心地調整行李箱拉桿。

此外，兩人也被翻出擁有同款項鍊、鞋子，甚至是已停產的兔子玩偶掛件。最勁爆的是，吳克群被發現正使用著王心凌代言、上方刻有「Sweet Heart」字樣的保溫杯。種種跡象顯示，這對昔日的「姊弟」，在歷經19年的交情後，關係似乎早已在「Sweet Heart」的守護下，昇華至另一個階段。

對於吳克群與王心凌共搭一車回到王心凌住處，直至深夜都沒有再出現，王心凌的經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」



回到原文

更多鏡報報導

比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

金宣虎爆逃稅！前東家證實「空殼公司」收錢 廣告圈已切割、3部戲1部舞台劇恐卡關

破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾

大S遺照首曝光！ 小S催淚致詞：我媽今天的心洞應該被填滿了