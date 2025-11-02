甜蜜派對 蕭壠糖仔節登場

遊客可乘坐小台車，感受糖鐵時光隧道。(記者盧萍珊攝)

早期台灣糖業是賺取外匯的重要產業，尤其是戰後台糖外銷砂糖更為台灣帶來大量外匯收入，宛如當今的護國神山「台積電」，但隨著國際糖價低迷，加上生產成本提高，台灣製糖業逐漸衰退，糖廠紛紛關閉、轉型，保存下來的糖廠有著昔日榮景記憶，今年正值佳里蕭壠文化園區開園二十年，而前身正是有百年歷史的佳里糖廠，文化局即日起到十六日舉辦蕭壠糖仔節，每週六、日以「糖與時光的複層記憶─台南糖業文化路徑」為主題，推出七大主題活動，感受「全糖城市」甜蜜滋味。

廣告 廣告

占地六點五公頃的蕭壠文化園區，前身是佳里糖廠，一九０六年為日本明治株式會社在台設立的第一座製糖工場，二００五年以文化園區樣貌對外開放，園區內現存台灣第二條糖鐵營業線終點占機關車庫及鐵道場域，戶外軌道區域遺留下糖鐵軌道面積達一點五五公頃。

慶祝百年糖廠轉型成重要文化資產活化據點，園區將調配室復刻為昔日「佳糖車站」，一樓展間則以老站牌、售票口、候車室及站長桌等老站長記憶場景復刻，調配室地下室前身為防空洞使用，保留防空洞的入口及樓梯，則以「空襲來了，轟炸糖廠的空中凝視」規劃方式，地板上貼有台南俯視地圖，吊掛飛機如同轟炸場景，展示當年動盪時期防空教育與歷史照片。

參加尋糖路體驗的遊客，可到佳里延平社區手炒黑糖。(記者盧萍珊攝)

配合糖仔節，園區「檢車庫」打造「台南糖業資訊站」，展出「逛糖展」，介紹台南九大糖廠及糖鐵歷史，並規劃「糖鐵時光隧道」、「林中五分車」、「甘蔗園」三大戶外展區為老照片聲音劇場，遊客掃描QR Code聆聽廣播劇、搭配老照片沿著鐵軌走入時光的甜味記憶。

活動期間每週六、日以「糖與時光的複層記憶─台南糖業文化路徑」為主題，推出「逛糖展─糖與時光複層記憶主題展」、「吃甜甜─製糖體驗」、「尋糖路─糖業走讀」、「交陪聚─糖業社群活動」、「甜蜜蜜─糖仔市集活動」、「運動會─甜蜜闖關活動」、「舞動糖─車台劇場展演活動」七大主題。

配合蕭壠糖仔節活動，收費體驗「尋糖路」活動，帶領遊客漫遊新營鐵道園區、蕭壠園區、善化糖廠，並到佳里延平社區手炒黑糖，空氣中飄散香甜的滋味，令人難以忘懷。

另「交陪聚」十六日登場，糖仔市集、「吃甜甜」、「運動會」、「舞動糖」在十一月八、九、十五、十六日舉辦，闖關成功有機會獲得限量「台南甜」黑糖、黃冰糖與白冰糖的文宣品。園區舉辦糖仔節說台南糖業歷史，歡迎遊客一同走進糖業文化的記憶，逛市集、聽故事、看展演。 （記者盧萍珊）