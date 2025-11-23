甜蜜約會先繳保證金？ 被識破急改口：那超商不安全

▲女子透過交友軟體拓展生活圈，卻陷入最老套的詐騙陷阱。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】現今網路交友盛行，但詐騙集團也趁勢滲透各大交友平台，以精心包裝的甜言蜜語取得信任，再趁機提出金錢要求，讓不少民眾落入情感與財務雙重陷阱。日前一名李姓女子為與「男友」見面，準備購買遊戲點數繳交所謂的見面保證金，幸好超商店員察覺異狀並通報警方到場關心，當場揭穿最老套的愛情詐騙劇本，雖然美夢醒了，但也成功守住3,000元。

▲一個多月來的噓寒問暖，讓她芳心逐漸被攻陷。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐張景榮、警員劉佳竺於11月16日下午1點多巡邏時，獲報轄內一間超商有民眾欲購買遊戲點數疑似遭詐騙，兩人立即趕赴現場。員警抵達後，李姓女子起初否認要購買遊戲點數，但就在此時她的手機突然響起，對方在電話裡指示她前往另一家超商，員警見狀接過電話表明身分，電話那頭的男子旋即慌張掛斷，這熟悉的反應讓員警更加確信此案極可能是典型的「愛情詐騙」。

經了解，李姓女子於上月初透過交友軟體「派愛族」認識一名自稱在私人會館工作的男子，對方一個多月來對她噓寒問暖，逐步攻陷芳心，親暱叫她「寶貝」，當天是兩人的第一次約會，李女從外縣市輾轉搭車赴約途中，男子以「經理擔心員工私約客人」為由，要求她主動聯繫經理，為了驗證身分，該名經理要她購買3,000元遊戲點數作為「保證金」。李女依指示操作至櫃台結帳時，超商店員聽見她的通話內容覺得不對勁，便接過單據拖延時間並暗中報警，同時提醒她恐遭詐騙。沒想到，詐騙集團旋即以「這間超商不安全、店員報警要抓你」等語，試圖誘騙李女前往另一家超商「闖關」，所幸警方即時到場介入，成功阻止她持續受騙。

▲詐騙集團以「這間超商不安全、店員報警要抓你」等語，指示女子前往別家超商「闖關」。

李女羞怯地表示，因生活圈單純，工作環境較難認識異性，因此才會透過交友軟體認識新朋友，員警也溫柔提醒：「網路交友本身沒有問題，但只要扯到金錢、要求買點數或驗證身分，百分之百就是詐騙。」這次多虧店員機警及警方及時攔阻，讓她僅是談了一場虛幻的戀情，未落入人財兩失的雙重傷害。

警方呼籲，詐騙集團常利用民眾對愛情的期待，盜用網路帥哥美女照片，以甜言蜜語取得信任，接著便套用「駐外醫官愛情包裹清關費」、「約會保證金」或「加入投資群組實現共同未來」等常見劇本，誘使被害人一步步落入陷阱。警方提醒，只要以愛情為名提出任何金錢要求，都必須高度警覺；民眾若遇可疑情況務必主動尋求協助，並撥打165反詐騙專線查證，才能讓詐騙無所遁形。（照片記者鄭瑞芳翻攝）