甜蜜約會先繳保證金？ 被識破急改口：那超商不安全
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】現今網路交友盛行，但詐騙集團也趁勢滲透各大交友平台，以精心包裝的甜言蜜語取得信任，再趁機提出金錢要求，讓不少民眾落入情感與財務雙重陷阱。日前一名李姓女子為與「男友」見面，準備購買遊戲點數繳交所謂的見面保證金，幸好超商店員察覺異狀並通報警方到場關心，當場揭穿最老套的愛情詐騙劇本，雖然美夢醒了，但也成功守住3,000元。
▲一個多月來的噓寒問暖，讓她芳心逐漸被攻陷。
臺中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐張景榮、警員劉佳竺於11月16日下午1點多巡邏時，獲報轄內一間超商有民眾欲購買遊戲點數疑似遭詐騙，兩人立即趕赴現場。員警抵達後，李姓女子起初否認要購買遊戲點數，但就在此時她的手機突然響起，對方在電話裡指示她前往另一家超商，員警見狀接過電話表明身分，電話那頭的男子旋即慌張掛斷，這熟悉的反應讓員警更加確信此案極可能是典型的「愛情詐騙」。
經了解，李姓女子於上月初透過交友軟體「派愛族」認識一名自稱在私人會館工作的男子，對方一個多月來對她噓寒問暖，逐步攻陷芳心，親暱叫她「寶貝」，當天是兩人的第一次約會，李女從外縣市輾轉搭車赴約途中，男子以「經理擔心員工私約客人」為由，要求她主動聯繫經理，為了驗證身分，該名經理要她購買3,000元遊戲點數作為「保證金」。李女依指示操作至櫃台結帳時，超商店員聽見她的通話內容覺得不對勁，便接過單據拖延時間並暗中報警，同時提醒她恐遭詐騙。沒想到，詐騙集團旋即以「這間超商不安全、店員報警要抓你」等語，試圖誘騙李女前往另一家超商「闖關」，所幸警方即時到場介入，成功阻止她持續受騙。
▲詐騙集團以「這間超商不安全、店員報警要抓你」等語，指示女子前往別家超商「闖關」。
李女羞怯地表示，因生活圈單純，工作環境較難認識異性，因此才會透過交友軟體認識新朋友，員警也溫柔提醒：「網路交友本身沒有問題，但只要扯到金錢、要求買點數或驗證身分，百分之百就是詐騙。」這次多虧店員機警及警方及時攔阻，讓她僅是談了一場虛幻的戀情，未落入人財兩失的雙重傷害。
警方呼籲，詐騙集團常利用民眾對愛情的期待，盜用網路帥哥美女照片，以甜言蜜語取得信任，接著便套用「駐外醫官愛情包裹清關費」、「約會保證金」或「加入投資群組實現共同未來」等常見劇本，誘使被害人一步步落入陷阱。警方提醒，只要以愛情為名提出任何金錢要求，都必須高度警覺；民眾若遇可疑情況務必主動尋求協助，並撥打165反詐騙專線查證，才能讓詐騙無所遁形。（照片記者鄭瑞芳翻攝）
其他人也在看
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 1 天前
台中潭子木材廠大火! 議員老家半毀.哥哥及時逃出
中部中心 ／ 中部綜合報導台中潭子區一間木材工廠，中午突然發生火警，由於裡面堆放大量易燃木材，火勢快速蔓延，消防隊獲報到場，迅速撲滅火勢。但起火的木材廠也是台中市國民黨議員朱暖英的老家，她說雖然火警把老家燒到半毀，但至少哥哥平安及時逃出。木材工廠全面燃燒 熊熊大火竄燒。（圖／翻攝畫面）木材工廠全面燃燒，火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際，幾公里外都能看見，大火快把工廠燒到變形，消防隊急奔現場拉水線灌救，工廠老闆說，當時正在午休，聽到霹哩啪啦聲響，才知道火災了，證件要拿都來不及。火警發生在中午接近12點左右，潭子區這間木材工廠突然傳出火警，火勢又猛又烈，附近民眾都出來查看，所幸火勢很快就被撲滅台中市國民黨議員朱暖英的老家被燒半毀 說慶幸哥哥有及時逃出。（圖／翻攝畫面）工廠大火波及隔壁相連的民宅，其實這也是，台中市國民黨議員朱暖英的老家，得知老家被燒的半毀，心情感受可想而知，但也慶幸哥哥有及時逃出人平安。一場大火把木材工廠和老家燒了，議員說，財損還要估算，但至少沒有人命傷亡，至於，火警發生原因，有待鑑定調查釐清。原文出處：台中潭子木材廠大火！ 議員老家半毀、哥哥及時逃出 更多民視新聞報導雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝民視影音 ・ 1 天前
憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
即時中心／黃于庭報導憲兵驚傳離譜咬人事件！有名任職於陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，因不滿下屬業務疏失，且多次責問未果，竟轉而將怒氣發洩在另名徐姓女下士身上，狂咬對方7至8口。案經桃園地院審理，考量楊男犯後態度良好，雙方也達成和解，判處判拘40天並予以緩刑2年。民視 ・ 4 小時前
港男匯1158萬購屋卡關？台中婦陷網戀急繳「境外稅」 警看破文件偽造
台中市一名婦人陷入網戀，差點因為相信「香港籍男友要匯38萬美金給她買房」的甜言蜜語，急著繳出所謂的「1%境外稅」11.5萬元，幸銀行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，通報警方到場協助，員警一眼就拆穿這是典型的詐騙話術，最終成功阻詐，保住婦人辛苦積蓄。自由時報 ・ 1 天前
原風325鐵道音樂節29、30日登場 匯集音樂、體驗與市集3主題活動
「原風325鐵道音樂節」這個週末（29、30日），將在新竹縣「Wah! 幾散竹東」園區登場，活動串聯竹東、尖石、五峰與關西等原鄉，以原民音樂表演、親子體驗營與主題市集3大主軸，展現部落產業與文化創新，歡迎旅客停下腳步一起來參與。新竹縣政府原住民族行政表示，「原風325」計畫自2022年啟動以來，已邁自由時報 ・ 4 小時前
星動盃匹克球公益賽開球 名人攜手助花蓮災區長輩
（記者陳志仁／新北報導）第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽22日於板橋國民運動中心盛大舉行，新北市長侯友宜受邀出 […]引新聞 ・ 14 小時前
渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬
新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。自由時報 ・ 5 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 21 小時前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你...styletc ・ 2 天前
揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
民視新聞／綜合報導拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。倒出麵粉，反覆搓揉，餅乾體從一開始的人工打麵糰，就很講究。靜置一個晚上，將麵團放進餅乾機，短時間，逼出油脂，經過5分20秒，香氣逼人的餅乾出爐，但這時候，工廠的另一邊，也沒閒著過。把焦糖加入沸水煮化，冷卻固定，無論是焦糖餡、花生餡或是巧克力餡，下一步加入擠餡機中，別小看這倒入機台的動作，研發時困難重重。夾心餅乾研發長 王怡文：「太熱的話，可能溫度太高，那這樣的話，容易造成機器的損壞，那如果太冷，像冬天最近比較冷，或是有寒流來的話，巧克力的話又會比較快凝固。」民視記者 葉為襄：「實際進到產線觀察，其實這個位置的作業員，動作必須相當靈敏，因為從擠完餡，再到對齊好四邊的直角，再送給他的夥伴，其實反應時間不到兩秒，一分鐘就可以做出40顆餅乾。」講究員工訓練，力拼外銷的餅乾禮盒，一天產量就將近4萬個，六年下來營業額破億，七年級的創辦人李漢翊從未在鏡頭前曝光過，其實他生長在知名老字號糕餅店。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「因為那時候，我跟家裡決裂，所以其實出來創業，是背負著那種不能輸的心情。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我創業印象中比較深刻的是，我跟我的一個夥伴一起創業，應該說好朋友，然後那時候我們租一間15坪不到的一個小工作室。」回想起六年和好友一起創業，好友切雞肉做中盤商，他在旁邊挑戰手工餅乾。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「肉鬆花生它，其實它的創作，就是研發這個靈感來源，其實是我很喜歡吃，就是我每次去早餐店，我都一定會點那個花生吐司夾肉鬆。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我一開始創業就想走國際市場，台灣的東西如果是好的，我覺得就應該值得被世界看到。」疫情時期，不少品牌倒閉，但李漢翊反而看到一線生機，把在家中學的行銷手法用在創業，用最低成本打進百貨通路，同時經營電商，六年過去，他也因為懂了創業艱辛和家人破冰，李漢翊鼓勵台灣創業人挑戰外銷，不受限市場，夾心餅乾的台灣味，儼然已經成為餅乾界潛力新星。原文出處：揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業 更多民視新聞報導搶攻中秋商機! 老字號肉乾品牌推新品 主打健康無添加「8種台灣美食」日人超怕？一票人驚「1物」沒上榜對花生過敏？ 美研究揭從小吃可大幅降低風險民視影音 ・ 4 小時前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕EBC東森新聞 ・ 17 小時前
桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐
陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。太報 ・ 4 小時前
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 5 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言自由時報 ・ 4 小時前
以色列空襲加薩至少百人死傷 居民嘆：停火協議太脆弱
以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯6週前簽署了美國總統川普推動的停火協議，但死傷並未停止，雙方互相指責對方違反協議，以色列指責哈瑪斯的襲擊造成3名士兵死亡，並於22日對加薩走廊發動新一波空襲，造成至少24死、87人受傷。與此同時，以色列持續在約旦河西岸強行徵用巴勒斯坦人的土地。太報 ・ 4 小時前
騎聚日月潭！自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
【記者 謝雅情／南投 報導】日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於今(22)日在風景如畫的向山遊客中心登台灣好報 ・ 4 小時前
陳振龍最滿意作品 嘉義市史蹟資料館模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作嘉義市史蹟資料館模型，這是他自認最難卻也最滿意的作品。中央社 ・ 4 小時前
TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預台視新聞網 ・ 6 小時前