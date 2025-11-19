甜蜜約會卻突被分手 何宜珊怒呼盧彥澤巴掌：很殘忍

盧彥澤劇中提分手被何宜珊呼巴掌。（台視提供）

盧彥澤在台視8點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「中和」，帶著何宜珊飾演的女友春宴甜蜜約會一天，卻在海邊迎來分手時刻。他突如其來提出分手，令對方錯愕又心碎，毫無預警被失戀的春燕，忍不住情緒，一個巴掌甩向他，場面令人揪心。何宜珊直言：「中和真的很殘忍，我沒辦法接受主動牽人家的手，結果對方放開。」

何宜珊坦言現實中也曾歷經過幾次「斷崖式分手」，回想感觸依然深刻：「那種心裡的痛苦真的很難熬。」其實劇中的中和並非無情，他為了讓春燕完成成為西裝師的夢想，選擇犧牲自己的感情，答應娶寶島西服店千金「海珍」，並以春燕能成為西服店繼承人為交換條件。盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，仍忍不住吐槽角色：「看劇本的時候也覺得中和很煩耶！他這樣不行，應該要把事情講清楚、一起面對，不過那個年代，加上他的個性，確實會默默扛起一切。」何宜珊也笑說：「還好我活在現代！」

何宜珊和盧彥澤戲裡原本愛的甜蜜最後卻變調分手。（台視提供）

何宜珊劇中被盧彥澤分手直呼太殘忍。（台視提供）

盧彥澤透露，這場分手戲拍攝前一場正是兩人的求婚戲，從甜蜜瞬間跌入悲情，情緒轉折猶如在洗三溫暖，他打趣笑說：「我每天都是痛苦並快樂著！」這同時也是盧彥澤首度挑戰「被打巴掌」的戲，為求真實感他主動要求何宜珊「盡量打！」盧彥澤說：「我們都很努力克服困難，情緒不能斷，希望觀眾能跟著我們一起感受角色的起伏。」

當天外景拍攝時不時有飛機飛過，兩人得努力維持情緒不被打斷，除了飛機呼嘯聲干擾，現場強勁海風也讓何宜珊吃足苦頭，角色的招牌瀏海被吹得不聽話，只好趕快回梳化間「補強」狂噴髮膠，她不好意思笑說：「劇組的髮膠應該都在我頭上了吧！」，在一番「加強」下果然頭髮紋絲不動，讓她感到十分驚奇。

