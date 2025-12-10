甜蜜製造從虎尾出發，糖都嘉年華展現五分車與百年糖業魅力。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

二○二五「糖都嘉年華–甜蜜製造，從蔗裡開始」十日在建國眷村舉行啟動儀式。縣長張麗善說，虎尾糖廠是全台僅存仍持續製糖糖廠之一，也是唯一仍用五分車載運原料甘蔗糖廠，歡迎大家即日起至明年三月來虎尾品味「期間限定糖都嘉年華」，體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。

幼兒園小朋友精彩表演，為糖都嘉年華啟動揭開序幕。縣長張麗善、立委張嘉郡、日本台灣交流協會副所長是枝憲一郎、多位議員及虎尾鎮長林嘉弘、民代、里長等貴賓與會，現場攤位擺設展現糖都特色產品。

張麗善說，每年十二月至翌年三月是甘蔗採收季，空氣中瀰漫甜香味，是台灣製糖產業的延續，更是許多雲林人兒時共同記憶，歡迎全台遊客攜家帶眷走進雲林，認識甘蔗從採收到製糖過程，感受糖都魅力。

張麗善指出，縣府積極打造五分車文化廊道，從虎尾鐵道、同心公園延伸至建國眷村，未來更將串聯土庫與褒忠等區域，串連完整文化旅遊軸線，促進糖業文化永續發展，讓產業與地方故事持續在雲林落地生根。

文觀處長陳璧君說，今年糖都嘉年華以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，結合五分車與百年糖業鐵道文化，呼應縣長張麗善上任後積極推動的糖業文化再生工程；同時象徵十二月至隔年三月製糖期瀰漫全鎮的糖香，呼應虎尾深厚製糖文化傳統。

糖都嘉年華將辦理六場蔗糖甜蜜走讀、十一梯次深度遊程、匯集二十種甜品優惠、逾二十場故事繪本導覽、廿六梯次糖廠秘境走讀、逾三十場手做體驗、六十梯次限定風味料理體驗等活動，全面展現虎尾作為「糖都」的文化底蘊與獨特魅力。

虎尾鎮長林嘉弘說，虎尾糖廠已有一二○年製糖歷史，是虎尾建鎮與蛻變進步的見證。今年強化糖都節慶品牌行銷效益，公所辧理全國民眾票選選出的「虎尾虎—嘟嘟」IP，製作虎尾虎限量三溫棒棒糖等周邊商品，作為糖都嘉年華的行銷大使形象。活動期間將結合虎尾魅力商圈逾二十家店家，推出虎尾虎期間限定消費優惠。邀請全台乃至全球鐵道迷與旅遊愛好者前來虎尾，用眼看、用鼻聞、用口嚐、用手觸摸，全方位感受糖都嘉年華的獨特風情。