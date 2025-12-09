甜蜜轉印一輩子 新住民家庭共製對杯增溫情

為了協助新住民家庭適應在臺生活，促進夫妻間的情感交流，移民署彰化縣服務站於5日舉辦新住民家庭教育課程，邀請新住民多元文化講師范氏伶分享在臺心路歷程，並帶領新住民夫妻體驗「幸福轉印對杯」活動，將愛意與異國文化圖案轉印在對杯上，象徵著兩人將攜手共度「一輩子」，讓愛成為跨越國界的通用語言。

課程中，范氏伶以「學習及成長」開始，分享她從識字班開始學習中文到現在成為越南語遠距教學老師的經歷，也談到她家庭經營的小秘訣：「節日簡單一頓飯，送個小禮物，珍惜每一刻與家人相處的時光，就是正在做最幸福的事。」並鼓勵新住民夫妻透過認識彼此的文化差異，在日常中找到共同的默契，她還特別設計了具有臺灣、越南特色的圖案，與新住民夫妻共同完成具有紀念意義的馬克杯，原本白色的杯身瞬間印上了色彩鮮豔的圖案，讓參與者驚呼連連，也享受夫妻一同創作的樂趣。來自越南的新住民阮小姐，開心地展示剛完成的作品，並表示：「平日先生工作忙，很少有機會一起做手工藝。今天兩個人一起完成這個杯子，感覺很有成就感，以後在家喝水時看到這個杯子，心情都會變好。」

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，婚姻關係需要持續經營，本次課程以一組「對杯」象徵著夫妻兩人要攜手共度「一輩子」，透過高溫轉印的過程，正如婚姻需要不斷地透過溝通與關懷才能「加溫」，讓感情歷久彌新，圖案永不褪色。未來服務站將持續推動多元文化與家庭教育課程，陪伴新住民家庭在臺灣安居、紮根。

撰文、攝影／移民署