甜蜜過新年 從象山夜景、花季步道到平溪天燈！台北浪漫約會路線必收藏

在節奏步調飛快的台北，如何為新年留下一段不急不徐的浪漫呢? 從夜色裡閃耀的象山步道，到花開正盛的陽明山花季步道；從夕陽染紅河面的淡水漁人碼頭，到承載祝福與心願的平溪老街天燈，這些再熟悉不過的風景，特別適合牽著手一起重遊。再走進充滿懷舊氛圍的大稻埕，或前往山林環繞的烏來老街泡湯、嚐原民美味料理，用一整天的風景與溫度，為彼此寫下一段甜蜜又有記憶點的新年約會路線。

【台北浪漫約會路線】

象山步道看101夜景

陽明山花季步道賞花健行

淡水漁人碼頭看夕陽喝咖啡

平溪老街放天燈

大稻埕復古情懷

烏來老街泡湯嚐原民美食

象山步道看101夜景

因外型似象頭而得名象山，與周邊虎、豹、獅山並稱四獸山，山頂僅183公尺相當好爬，前且能俯瞰台北盆地與台北101大樓，視野極佳，將信義區的璀燦燈火車河收入眼簾，不僅是浪漫約會的好去處，也是許多攝影愛好者拍攝夜景最佳地點。

地址：台北市信義區

交通：搭乘北捷至象山站步行前往，或搭 22 號公車在「吳興國小」站下車徒步 6 分鐘即達。

陽明山花季步道賞花健行

Photo Credits：chih07090616、tw.lian_yu、gominkin、yayayxc

陽明山櫻花是北部賞櫻最佳去處，2026年預計於1月底至3月中旬舉行，主要花種包含1月底的寒櫻、2月上中旬的山櫻花與八重櫻，以及2月下旬至3月上的昭和櫻，活動將與「花in台北」系列結合，提供多樣化的花卉觀賞與夜間光影活動。最佳賞櫻熱點像是有「最浪漫櫻花步道」的美稱的平菁街 42 巷，可同時欣賞山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻的陽明公園，花卉試驗中心有山櫻花和茶花同時綻放，種滿80 多株八重櫻的陽明山第二停車場，前山公園內則有花期約莫 3、4月開花的吉野櫻。

地址：台北市北投區泉源路200號

交通：從北捷士林站步行到士林官邸，搭乘 612 號公車至「惇敘工商(行義) 站」下車後，步行前往。

淡水漁人碼頭看夕陽喝咖啡

Photo Credits：rock_and_ashley、0220nyny、mia_h0201、iamyiyi__1997

淡水漁人碼頭擁有觀賞河景與日落的極佳視野，約會就從享受悠閒的下午茶時光開始，可前往位於河岸第一排的長堤咖啡館 (LB Cafe)，有戶外座位和二樓露臺，景觀無遮蔽；又或是充滿地中海風情，有大露台的貳樓淡水店也是不錯的選擇。欣賞夕陽餘暉的美麗景緻，河面上波光粼粼，感受淡水河口的浪漫。

地址：台北市內湖區環山路一段136巷底號

交通：搭乘北捷文湖線「西湖站」1號出口，步行約15-20分鐘可抵達登山口。

平溪老街放天燈

Photo Credits： molly888666

每年受到全世界旅人觀注與喜愛的「新北市平溪天燈節」，將在2月17日平溪國中，以及3月3日元宵節當日於十分廣場舉行。曾被Discovery頻道及CNN等國外媒體選為「全球必去節慶之一」，將分批次施放百盞天燈祈福許願，場面相當壯觀。推薦可規劃一日遊行程，串連十分瀑布、平溪老街、九份或菁桐老街等景點。

2026平溪天燈節 活動資訊

預約與詳情：活動官網

【平溪場】

活動時間：2026/2/27 (五) 18:00~21:00

活動地點：平溪國中

【十分場】

活動時間：2026/3/3 (二) 18:00~21:00

活動地點：十分廣場

大稻埕復古情懷

Photo Credits： reginaqq26、lily_____1201、_chiau_

大稻埕總是可以讓人從早沉浸到夜晚，一早先從慈聖宮廟口美食補充體力，前往迪化街市集老店舖，中藥、食材、竹編、食器等等，各式富有質感用品超好買。中午可以到永樂市場大啖知名生魚片，下午回到大稻埕找間特色老宅咖啡店享受歲月靜好的時光，藏身傳統大宅院內有著巴洛克式風格的 AKA Café、或是充滿日本文化風情的幻猻家咖啡，也有以老洗衣店老宅改造成昭和時代感的霜淇淋專賣店。夜晚步行到

大稻埕碼頭，走逛河濱、微光與音樂環繞的碼頭市集。

交通：公車274、641、669至民生西路口（大稻埕碼頭）站下後，步行前往

烏來老街泡湯嚐原民美食

Photo Credits：foodies_dorothy、annafujuyang、felicia_.c、shuwoo.unnie

烏來是台北近郊，想要來一場說走就走的療癒小旅行的絕佳選擇之一。從山巒環抱的湯泉，到壯觀的瀑布美景，再到滿是人情味的老街小吃，同時滿足身心靈的放鬆與味蕾的享受。烏來街、瀑布路與環山道路一帶組成烏來老街商圈，能夠品嚐到碳烤山豬肉、溫泉蛋、月桃飯、竹筒飯、馬告料理、山蘇、珠蔥、小米酒、小米麻糬等原住民特色風味美食、產品。

地址：新北市烏來區烏來街12號

營業時間：週一-週五 10:00-17:00, 週六、日 10:00-18:00

交通：搭乘新店客運849號公車，在「烏來」總站下車後，步行約4分鐘即可抵達

