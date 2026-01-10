甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收

Photo Credits：MU_tan、薰衣草森林

春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。

【台中的浪漫景點推薦】

范特喜綠光計劃

高美濕地

新社薰衣草森林

望高寮夜景公園

谷關溫泉

沐心泉休閒農場

范特喜綠光計劃

Photo Credits：fantasy_greenray

位於台中西區的「范特喜綠光計劃」，原為老舊倉庫與宿舍群，改造後搖身一變成為充滿藝術氣息的文創聚落。園區內保留了紅磚、鐵窗與工業元素，搭配綠意植栽與彩色牆面，處處是網美打卡角落，也常舉辦展覽、手作市集及街頭表演，讓老屋重現活力。遊客可以在咖啡館小憩，或在創意商店挑選設計商品，感受台中都市裡的慢步調與文化氣息。

地址：台中市西區精誠五街／中興街周邊

交通：搭公車在「精誠中興路口」或「精誠五街口」站下車

高美濕地

Photo Credits：christine chau

廣闊的潮間帶、隨風搖曳的芒草。位在清水區沿海的高美濕地是台灣著名的自然生態景點。沿著木棧道散步，看夕陽倒映在潮汐之間，觀察彈塗魚、招潮蟹等潮間帶生物，且冬季是大量候鳥遷徙棲息的季節，此時造訪能觀賞美麗的候鳥，體驗城市沒有的寧靜與美麗。

地址：台中市清水區高美路

交通：搭乘公車在「高美濕地」站下車，再步行約5～10分鐘

新社薰衣草森林

Photo Credits：sunny_day_11_03

園區內種植大量薰衣草、香草與花卉的「薰衣草森林」位在台中新社，淡紫色的花海與森林小徑交織成療癒景致。歐洲鄉村風格的園區內有玻璃屋咖啡館、美食餐廳及手作體驗工坊，可品嚐手工甜點與飲品，並參加花草、香氛相關的DIY活動。

地址：台中市新社區中和里中興街20號

交通：可搭乘台中客運或豐原客運至新社，再轉乘計程車前往園區

望高寮夜景公園

Photo Credits：hsmin520、MU_tan

地勢高聳、視野遼闊的「望高寮夜景公園」，可以俯瞰整個台中市區及遠方的台中港。園區沿途設有步道與觀景平台，入夜後來到這裡悠閒的散步、拍照或靜坐，欣賞萬家燈火點亮城市輪廓線。

地址：台中市烏日區光德里望高寮

交通：建議開車前往

谷關溫泉

Photo Credits：vanesssssa_v

座落在山林深處的谷關溫泉在日治時期稱為「明治溫泉」，至今在懸掛著日式燈籠的明治溫泉老街上，仍可感受到濃厚的日本昭和風情。溪谷畔有許多溫泉旅館提供露天湯池泡湯體驗，著名的星野集團「虹夕諾雅 谷關」也位在此，結合山林景觀、泰雅族特色與和風服務的細膩，成為台中山區的一處隱世靜謐之地。

地址：台中市和平區東關路一段

交通：可從台中市區搭乘台中客運或豐原客運前往谷關，車程約2小時

沐心泉休閒農場/黃金楓白雪木

Photo Credits：rurimax_yi、pierrehuang、molly888666、chloe_c_yang

沐心泉休閒農場四季都有不同的花卉可欣賞，每當進入秋季時就是欣賞楓葉跟白雪木的夢幻景緻之時，像是整片白雪覆蓋的白雪木，上頭襯托著紅黃萬千的楓葉，就像是在雪地裡般的夢幻。

營業時間：9:30-18:30

地址:台中市新社區中和里中興街60號

交通方式：從豐原車站搭乘91號公車至中興嶺站，再轉乘接駁車前往

撰稿者/妮可魯