甜蜜過節！「奶油蘋果糖」夯 陸網民打卡曬照

大陸社交平台現在掀起一股「奶油蘋果糖」熱潮，把蘋果淋上糖漿，再擠上各種口味的奶油和巧克力豆，色彩繽紛，一看就覺得有濃濃的過節氣氛。不過營養師提醒，「奶油蘋果糖」一顆就相當於2到3碗白飯的熱量，有三高的民眾得適量食用。

大陸社交平台現在掀起一股「奶油蘋果糖」熱潮，把蘋果淋上糖漿，色彩繽紛，有濃濃的過節氣氛。

鮮紅的外皮，看了垂涎欲滴；一口咬下，脆皮糖衣甜滋滋，再擠上點鮮奶油，添加聖誕裝飾，在社群平台上打卡，讓人有濃濃的過節氣氛。

大陸瀋陽、成都、河南鄭州，到處都在賣奶油蘋果糖；有的擠上冰淇淋，有的撒上繽紛巧克力豆，多元吃法，光看照片就食指大動。大陸社交平台近期掀起一股奶油蘋果糖熱潮，不只曬照片，還有各種教學影片，吸引不少民眾買來嘗鮮。

銷售人員：

「這也有節日的氛圍嘛，在周六日賣，然後大概能賣100多個；用白砂糖熬製的，大概要熬1個小時。」

由於是季節限定，有門市排隊，一排就排了半個小時以上；不過有民眾吃了以後，覺得黏牙、太甜，沒有想像中好吃。

消費者：

「偶爾吃一次吧，甜肯定還是會甜的，感覺這一個蘋果加上糖，吃完的話感覺會血糖飆升，會發胖。」

陸媒報導，現在奶油蘋果糖，在中國大陸各地的小攤販、餐廳、聖誕市集隨處可見，平均一顆台幣約45元，價格不高，但熱量恐怕破表。

南京市第一醫院臨床營養科副主任 戴春：

「一般性可能一個奶油蘋果糖，熱量大概會到300、400大卡，等同於米飯就可能會達到3碗，或者2、3碗（白飯）的熱量；那同時呢，如果我們消耗它的時候，像我們一些慢跑，或者一些快走，或者是做一些球類的運動，可能起碼要1個小時左右的運動量，才能把它給代謝掉。」

蘋果糖也曾在台灣掀起熱潮，排隊好幾個鐘頭才買得到；不過營養師建議，有三高疾病或消化不良的民眾，最好避免食用，想甜蜜過耶誕，也要適量顧健康。

