甜蜜閃婚甘願「同甘共苦」 她收到法院公文才驚覺遭騙結婚替尪扛鉅債

認識3個月就閃婚，小琪（均化名）本以為遇到真命天子，沒想到卻是噩夢開端。婚後丈夫阿光不斷要求「債務共擔」，讓她陸續簽本票、扛信貸，累積高達624萬元負債，直到法院強制執行命令寄達，小琪才驚覺阿光根本沒還錢，甚至發現阿光婚前就欠債511萬元，她才大夢初醒，發現自己根本是阿光的專屬人肉ATM。

婚後簽鉅額本票

判決顯示，小琪婚後被丈夫阿光搬出夫妻該共患難的說法，半哄半騙要她背債，她不但幫丈夫簽下165萬元的本票，還用自己的信貸借了67萬元，甚至再扛下一張400萬元的巨額本票，短短時間內名下就多了624萬元的債務。

丈夫擺爛不還錢

直到2023年底小琪收到法院公文，才發現丈夫根本沒還錢，害她的本票被強制執行。她私下調查更驚覺，阿光婚前就是個負債大戶，欠了各家銀行超過511萬元。這讓小琪懷疑這段感情根本是場騙局，對方只是想找個提款機來填補金錢黑洞。

婚姻是一場騙局

兩夫妻因為這些錢坑鬧得不可開交，小琪在2025年初毅然搬家，兩人從此各過各的。之後小琪更向法院訴請離婚，並對法官大吐苦水，認為丈夫利用婚姻名義把她當成借貸工具，這種日子真的過不下去，兩人之間原本的信任早就磨損殆盡，這種名存實亡的婚姻，雙方已經沒有任何維持下去的可能。

法官認證渣男把妻當提款機

法官在核對過本票等所有的借款紀錄與信用資料後，認定阿光確實把老婆當成借錢的人頭，法官認為阿光面對巨債毫無還款規劃，甚至開庭時也不見人影，完全沒有想挽救家庭的意願，造成婚姻中無法修補的裂痕，因此裁定由男方承擔責任，依法判准離婚。

