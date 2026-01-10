甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦

記者張雅筑／綜合報導

心情低落時，來杯全糖珍奶或精緻甜點是許多人的「療癒首選」，試圖透過甜味找回短暫的快樂。然而專家提醒，這種「煙火型快感」雖然能瞬間刺激多巴胺，卻會導致血糖劇烈震盪，誘發慢性發炎與「血糖型憂鬱」，讓人陷入越吃越空虛的惡性循環。（示意圖／資料照）

心情不好，不一定是壓力太大，很可能是你吃得太甜了！這聽起來或許讓人感到有些不可思議，因為每當人們感到崩潰、煩躁或疲倦時，腦海中浮現的第一個念頭往往是「我需要來杯全糖珍奶」或「吃個甜點療癒一下」。但科學研究與醫學權威正發出警訊：這些看似救命的甜食，可能正是讓你情緒炸裂的罪魁禍首。

據英國倫敦大學學院（UCL）長達22年的「Whitehall II」健康追蹤研究，在針對超過7500名成年人的數據分析中發現，每天攝取超過67克糖的男性，在未來五年內罹患憂鬱症或其他心理障礙的風險，比每天吃不到40克的人高出了23%。這項研究打破了「吃甜能緩解壓力」的迷思，證實了過度攝取糖分不只會導致肥胖，更會讓人的情緒變得不穩定、更易焦慮。

我國基因權威張家銘醫師表示，高糖飲食不僅會破壞大腦的「快樂開關」，還可能影響基因穩定性。他指出，長期攝取高糖會刺激 IGF-1 分泌並引發慢性發炎，增加身心疾病與癌症風險。（圖／記者張雅筑攝）

台北榮總遺傳優生科主治醫師、基因醫學權威張家銘醫師從生理機制剖析，糖分帶來的快感其實是一種「煙火型快感」，雖然瞬間燦爛，卻會對大腦造成長期的負擔。張醫師解釋，當人們攝取高糖食物後，血糖會迅速飆升，隨後又會因為胰島素大量分泌而迅速崩跌，這種血糖的震盪會帶動情緒的大起大落。更嚴重的是，過量的糖會讓大腦獎賞回饋系統產生「去敏感化」，就像「快樂開關」卡住了一樣，讓人對生活中自然、平穩的快樂——例如散步、朋友陪伴或睡眠後的清新感——變得越來越沒感覺，最後必須依賴更高頻率、更高劑量的甜食來刺激多巴胺。

張家銘醫師進一步指出，除了情緒波動，糖分還會引起身體的慢性發炎！他補充道，高糖飲食會導致腸道菌相失衡，影響「腸腦軸」的運作，進而引發大腦神經發炎與睡眠品質惡化，特別是市售飲品中常見的「高果糖玉米糖漿」，代謝過程會加重肝臟負擔並導致胰島素阻抗，許多人誤以為自己罹患了情緒疾病，其實很可能只是每天都在經歷「血糖型憂鬱」。此外，高糖還會刺激胰島素樣生長因子-1（IGF-1）分泌，這被認為與乳癌、攝護腺癌等癌症的生長風險息息相關，可見甜食對基因穩定性的破壞不容小覷。

甜食帶來的「甜蜜代價」遠超乎想像！研究指出，過量糖分除了會造成血糖震盪、誘發「血糖型憂鬱」外，更與癌症風險密切相關。高糖飲食會刺激胰島素樣生長因子-1（IGF-1）大量分泌，進而可能促進癌細胞增生並破壞基因穩定性。我國權威醫師張家銘提醒，長期攝取含糖飲品與精緻澱粉，會讓身體陷入慢性發炎的泥淖，影響情緒的同時也威脅生命健康，減糖生活已是現代人必備的防癌處方。（示意圖／資料照）

很多人自認「沒有吃很甜」，但加總起來的數據往往令人咋舌！舉例來說：早餐的一杯中杯奶茶約含有45克糖，下午一塊蛋糕約35克，再加上零食或含糖優格，一天下來攝取量輕易就能破百克，遠遠超過世界衛生組織建議的25至36克上限。這種「糖爆炸」的狀態，讓大腦不斷在「快感」與「空虛」之間擺盪。

「你不是脆弱或懶散，你可能只是被血糖操控了！」張家銘醫師語重心長建議，大家應訓練自己擁有「自發光」的快樂能力，嘗試將糖分攝取從全糖降至微糖，甚至改喝無糖茶或水果氣泡水。當壓力來襲時，先深呼吸、曬曬太陽或去散散步，啟動體內自然的血清素與腦內啡，醫師強調，真正的安慰不該是短暫的麻痺，而是讓情緒重回穩定的掌控權。

