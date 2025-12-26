甜蜜「軍官男友」都是假！陸女誤陷「詐騙老梗」67萬打水漂

大陸四川省內江市近日發生一起典型「愛情投資詐騙」案件，一名37歲王姓女子透過網路，結識一名自稱「部隊軍官」的男子，雙方戀愛交往，豈料對方以投資理財為由誘騙其匯款，捲走約67萬台幣後失聯。

陸媒《光明日報》報導，今年8月，王女在網路結識一名暱稱為「李軍官」的男子，對方自稱現役軍官，外表俊朗、談吐得體，對王女士噓寒問暖、百依百順，雙方很快確立戀愛關係。

王女指出，「他對我百依百順，什麼事都順著我，還說等任務結束就來找我。」8月下旬，「李軍官」以「部隊紀律嚴格、不便使用微信」為由，要求王女改用其他方式私下聯繫，進一步拉近關係。9月初，對方突然表示，自己平時有投資理財習慣，但因即將執行緊急任務，無法操作帳戶，希望王女代為「管理投資」。

隨後，「李軍官」傳送一個陌生投資連結，誘導王女下載APP並登入其帳戶，王女發現帳戶內顯示高額餘額，對方更聲稱掌握「內部管道」，可透過投資小麥穩賺不賠。

王女先用對方帳戶操作，果然連續獲利，隨後在對方勸說下，自行開戶投入資金，並成功小額獲利、提現。之後王女陸續投入共15萬餘人民幣（約67萬台幣），不料當她準備提領資金時，卻發現投資平台無法登入，所謂的「軍官男友」也完全失聯，這才驚覺遭到詐騙，隨即報警。

