甜言蜜語設陷阱 銀行、壽險公私協力防堵假交友詐騙

▲銀行、壽險公私協力防堵假交友詐騙。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為表揚金融機構第一線人員積極攔阻詐騙、守護民眾財產安全，臺東分局分局長日前往轄內多家銀行及保險公司頒發感謝狀，肯定行員、專員於臨櫃即時通報警方、耐心關懷勸說，成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾鉅額財產損失。

詐騙手法不斷翻新，除銀行臨櫃提領外，詐騙集團近來更鎖定民眾保險保單借款或解約金。警方表示，近期接獲臺灣銀行臺東分行、國泰世華人壽臺東分公司、中國信託銀行臺東分行及富邦人壽臺東業務櫃檯等單位通報，行員於辦理臨櫃提領、解約或匯款業務時，發現民眾神情緊張、對資金需求說詞反覆、提領理由與實際金流不符，主動關懷詢問並即時通報警方到場。

其中，民眾誤信網路交友對象要求提供金錢協助，欲一次提領帳戶內大額存款；另有民眾遭假投資話術誘騙，準備解除保險、提領現金交付投資款項。經警方與行員、保險專員耐心說明常見詐騙手法，包含假交友、假投資及要求解除保險後交付款項等詐術，民眾始恍然大悟，當場打消匯款或提領念頭。

統計上述案件，警方與金融保險機構攜手合作，成功攔阻詐騙金額合計新臺幣500餘萬元，有效守住民眾多年積蓄。分局長於頒獎時特別感謝第一線人員的高度警覺與專業判斷，強調「多一句關心、多一次通報，就可能挽救一個家庭」。

警方指出，近年詐欺集團不僅鎖定銀行臨櫃提匯款，也逐漸將目標轉向保險保單借款、解約等方式，藉此規避查核，詐騙集團常利用網路交友、假投資、要求臨櫃提領或解除保險後交付款項等話術行騙，民眾如遇到「對方要求限時處理、不得告知他人、指示提領或匯款用途與實際不符」等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢，共同防堵詐騙。