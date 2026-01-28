甜言蜜語、投資陷阱齊發銀髮族成詐騙目標 馬蘭榮家出手了

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為確保銀髮長輩在春節期間不僅享有生理健康，更能擁有心理韌性與安全保障，馬蘭榮家於（27）日特別舉辦「115年春節守護銀髮心靈健康講座暨反貪防詐宣導」活動。本次活動別出心裁，將心理諮商、情感關懷與廉政反詐意識深度結合，旨在打造一個既溫馨又清廉的節慶氛圍，陪伴榮民長輩與在地高齡者共度一個安心、舒心的農曆佳節。

榮家特別邀請臺北榮總臺東分院臨床心理師胡至家小姐，個別針對春節團聚時常見的溝通壓力進行剖析。長輩往往出於關心而詢問子女薪資、感情或生育規劃，常意外造成年輕世代壓力。講師現場妙語如珠，建議長輩與晚輩互動時可運用「稍後再談」的空間感，或是以幽默的回應化解尷尬，讓家庭對話重回和諧。同時，現場大力推廣「SMILE微笑5步驟」——Sleep（睡得好）、Mobile（常動動）、Interact（多互動）、Love（多關心）及Eat（健康吃），鼓勵長輩透過簡單的日常行動，在佳節期間維持身心平衡。

針對春節期間思親情緒波動易成為犯罪溫床，宣導活動引用《DailyView網路溫度計》大數據分析，揭露假借情感寄託的詐騙陷阱。常見手法包括「投資共創未來」、「甜言蜜語攻勢」及「假冒帥哥美女身分」等。榮家宣導人員提醒，若遇到對方要求快速建立親密關係、頻繁索取金錢或虛擬貨幣，且說詞反覆矛盾時，即為高度詐騙警訊。現場長輩深受啟發，學習到「中斷聯繫、變更密碼、保留證據、立即報案」的防詐四部曲，有效築起心理防禦堡壘。

馬蘭榮家副主任郭茂盛表示，本次活動融入「廉政倫理規範」宣導，貫徹公務員「不收禮、不邀宴」清廉精神，呼籲長輩以真誠的問候取代物質饋贈，共同營造乾淨廉潔社會風氣。透過這場結合心靈舒壓與法治教育的講座，不僅提升了長輩對情感詐騙的辨識力，更讓銀髮族在春節期間感受到全方位的支持與溫暖，落實守護銀髮心靈健康的承諾。