甜點取名「青堤」遭炎上 店家發聲明：不排除報警

大陸用語在台灣越來越常見，基隆知名甜點店「四蒔甜點」將熱銷產品命名為「青堤檸檬馬卡龍」，意外引來網友批評，有些人指出「青堤」是大陸用語，建議改成「綠葡萄」，甚至有人私訊留下激烈言論。對此，業者發公告表示，他們只是單純覺得產品名稱比較好念，若未來有過激言論或持續騷擾，將向警局備案。

四蒔甜點近日在Threads上分享店內熱銷產品「青堤檸檬馬卡龍」，沒想到卻因「青堤」2個字引發部分網友不滿，不少人留言質疑店家「葡萄就是葡萄，為什麼要使用大陸用語替甜點命名？」，甚至有網友到店家的Google評論區留下一星負評。

四蒔甜點昨在臉書粉專上發文公告，在社群平台收到熱心民眾私訊糾正店內產品使用大陸用語，但本店無任何政治立場，只是單純覺得產品名稱比較好念，且台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和期待，請大家尊重和包容。

四蒔甜點指出，Google評論區近期也收到相當多一星負評，檢視後發現大多與用餐體驗無關，多與這次的事件有關，未來若有熱心民眾出現過激言論或騷擾，他們也會到警局備案。

從業者分享的截圖可見，一名網友透過Threads私訊要求店家將「青堤」一詞改掉，認為綠葡萄就是綠葡萄，何必要用大陸用語「青堤」，並喊話要抵制，甚至還說「滾出台灣，我會讓你們開不下去」。

貼文再度掀起網友討論，有些網友仍無法認同台灣甜點店使用大陸用語，但有網友認為替甜點取名是店家自由，外人未免管得太寬，「沒想到現在台灣竟然有人搞類似文字獄的事」、「命名是個人自由，可以不喜歡，但沒必要威脅店家」。

