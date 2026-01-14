甜點叫「青提」遭出征！沉默2天 店家再發聲明：已完成蒐證

生活中心／倪譽瑋報導

四蒔甜點旗下產品「青提」（綠葡萄）被質疑是中國用語，店家遭大量網友出征。（圖／翻攝自四蒔甜點臉書）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」近日因新品名稱使用到「青提」，而遭網友認為使用「中國用語」，事件持續延燒多日後，店家今（14）日再度於臉書發文回應，強調已收到許多顧客與民眾的鼓勵支持，也透露針對外界「刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業」等情況，已完成相關蒐證，必要時將依法處理，盼守護商譽與努力成果。

回顧事件起因，有網友在社群平台質疑「四蒔甜點」將甜點命名為「青提檸檬馬卡龍」，其中「青提」一詞被指是中國用語，並非台灣較常見的「綠葡萄」，甚至揚言要發起抵制行動，導致店家的Google評論區一度湧入大量一星負評。

廣告 廣告

由於爭議越演越烈，店家11日曾在臉書粉專公開部分網友的私訊內容，包含「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們，綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提，滾出台灣，我會讓你們開不下去。」等字句。

店家表示若後續仍有過激言論或騷擾，會依法處理捍衛商譽。（圖／翻攝自四蒔甜點臉書）

店家當時表示，民眾糾正用詞的言語相當激烈，且Google評論中出現不少與實際用餐體驗無關的負評，強調「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，並指出台灣是民主自由的國家，每個店家都有對產品的理解和堅持，希望外界能多尊重與包容，若後續仍有過激言論或騷擾，將到警局備案。

事件延續至今，店家14日再發文表示，這幾天事件引起許多討論，也有許多關心的人私下傳來鼓勵與支持訊息，甚至有老顧客特地繞過來買甜點「當作行動上的支持」，讓他們感受到滿滿溫暖。

店家也提到，「四蒔一路走來不算容易」，沒有大量曝光與行銷團隊，靠的是對甜點的堅持與顧客一句句「好吃」的真心回饋，能在基隆被記住，是他們最珍惜、也最不想辜負的事。

更多三立新聞網報導

泰國一帶一路項目出事！吊車天降「砸中195人火車」 至少22死70傷

CP值超高！好市多「5大隱藏福利」一次看 多用即賺回漲的年費

傳擴大投資美國 外媒曝「4大戰略意義」：看樣子對台積電利多

欠債近900萬！「台灣小京都」爆財務危機 政府要收回經營

