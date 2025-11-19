甜點吃到身體抗議？蔡健雅「皮膚過敏、體內發炎」引爆身體警訊，中醫觀點這樣看
屢獲金曲獎肯定的歌手蔡健雅，其實曾因迷上烘焙而動念轉行。讓人意外的是，這位音樂實力備受肯定的歌后，曾經愛甜點愛到想放下歌手身分，全心投入甜點世界。
不過，她也坦言自己嗜甜到幾乎不節制，甚至把甜點當正餐。根據過往媒體報導，2016年起蔡健雅迷上各式甜食，從法式到中式通通愛不釋手。只是甜食攝取過量讓身體亮紅燈，皮膚開始過敏、體內發炎反應加劇，最終只能暫停這段「甜蜜旅程」，重新調整飲食習慣。
為什麼有些人特別愛吃甜？
中醫認為：「思則氣結，結於心而傷於脾也」。
也就是說，愛吃甜多半來自情緒壓力、脾胃失衡、氣血不足。
以下是臨床上最典型的三種體質：
脾胃虛弱型：越累越想甜，越吃越虛。
脾虛的人易感飢餓，需要靠糖補充能量，越疲倦越想吃甜的
原因：脾胃為後天之本，脾虛時能量不足，吃甜會短暫補充脾氣，但甘味太多傷脾更甚，嗜甜循環更強。
常見症狀：
手腳容易冰冷
常疲倦、沒精神
腸胃脹氣、排便黏膩
舌淡、苔白膩
肝氣鬱結型：情緒壓力大而嗜甜。
這類人不是身體缺糖，而是情緒需要甜。
壓力、憂鬱、焦慮、悶悶不樂時，肝氣鬱滯，脾胃被壓制，
人就會想透過甜食來舒緩情緒。
常見症狀：
容易累積壓力、忍耐型
下巴痘、月經前更想吃甜
消化不良、胸悶常嘆氣
睡不好、淺眠
肝木剋脾土容易造成脾運化差。並且愛吃甜補脾，但越補越濕熱。
濕熱、痰濕型：甜食讓體內溫度上升
這種人不是想吃甜，而是吃甜後不舒服、但又停不下來。
原因：
甜味助濕、助熱，讓身體代謝更差。
體內濕熱越重，造成情緒越不穩定又會想吃甜。
常見症狀：
臉出油、容易長痘
舌苔黃膩
容易口黏、口苦
身體沉重、犯睏
皮膚癢、過敏反覆
此型就是皮膚過敏、發炎最常見體質。
甜食吃太多，在中醫看來還會有哪些潛在身體問題？
中醫認為：甘入脾，多食傷脾。
除了脾胃，還會牽動：傷脾生濕會濕氣黏膩，皮膚病變惡化
濕為陰邪，越積越黏，容易導致：
異位性皮膚炎惡化
蕁麻疹反覆
皮膚紅腫熱癢更明顯
濕熱久積容易變成痰，而淤堵經絡與臟腑，例如：
胃悶、消化慢
頭重、精神不集中
女性白帶多、味重
濕疹反覆
傷脾，導致生化氣血不足而容易累、月經不順
脾胃弱等於能量來源不足，
甜食雖能短暫提神，但反而會讓脾胃更虛弱，容易造成：
經量少
經期延後
月經前特別想吃甜
肝氣不舒造成情緒波動、焦慮、睡眠更差，血糖波動加上肝鬱易火，會讓人：
晚上容易心煩
想太多
入睡困難、做夢多
周期性焦慮
中醫方式循序漸進改善嗜甜，不是強迫戒掉，而是透過體質調整、替代方案與飲食順序，讓身體自然不想吃。
調脾胃：讓身體不再虛到想靠糖
建議食物：
山藥
南瓜
小米粥
地瓜
白木耳
四神湯（健脾去濕）
茶飲：
陳皮普洱
麥芽水（化積、助消化）
疏肝解鬱：降低因壓力而嗜甜
建議食物
檸檬水
梅子
洛神花
芹菜、花椰菜
黑芝麻糊（滋肝腎）
調肝茶飲
玫瑰花＋陳皮
薄荷＋菊花
去濕熱：皮膚敏感、痘痘族必做
建議食物
冬瓜
苦瓜
綠豆
薏仁
茶飲
決明子＋炒薏仁＋菊花
循序減糖的小技巧
甜換成酸或苦
含糖飲料，換成無糖麥茶或檸檬水、冷泡茶
餐後甜點，換成水果（芭樂、番茄、藍莓等）
下午甜點，換成無糖優格＋堅果
早餐改成蛋、豆漿、地瓜，嗜甜會大幅下降
山茶花中醫診所院長 簡心潔
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
