甜點名店取名「青堤」遭刷一星負評 店家喊「沒政治立場」：單純比較好唸而已

甜點名店取名「青堤」遭刷一星負評。該圖僅為示意圖。（取自PIXABAY免費圖庫）

位於基隆的「四蒔甜點」，近期因為甜點名稱引來不少批評，其原因是該店將甜點取名為「青堤檸檬」、「青堤馬卡龍」，並非為台灣用語。而店家也在昨（11）日發文說，「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」。

甜點取名「青堤」挨轟 店家嗆「就是好聽」後刪文

「四蒔甜點」先前曾發文，並將甜點名稱取名為「青堤檸檬」、「青堤馬卡龍」，而所謂的「青堤」是中國的用語，也就是「綠葡萄」，其名稱也引來網友怒轟，甚至有人說，「永遠不會去買」。

「四蒔甜點」先前還發文說，「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青堤就是好聽」，不過隨後也把文刪除。

被刷一星負評 店家嘆：沒政治立場

「四蒔甜點」今天也發文，文中截圖一名網友怒嗆，「你們是中國店家嗎，我一定會抵制你們，滾出台灣，我會讓你們開不下去」。「四蒔甜點」則在文中說，很遺憾，昨夜在另外一個社交軟體平台收到熱心民眾糾正店裡產品使用了對岸中國的用語（青堤）2字。

「四蒔甜點」表示，由於言詞相當激烈，而且google收到相當多一星負評，都是和用餐體驗無關的，本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持。

「四蒔甜點」希望各位多尊重和包容，此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，「我們也會至警局備案，感謝各位長久以來的支持」。

