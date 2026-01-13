甜點名稱引發爭議！「青堤」被控支語 業者澄清：只是好唸無政治立場

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

基隆甜點店「四蒔甜點」近期推出新品遭炎上，網友質疑新品「青堤檸檬馬卡龍」使用中國用語，引發網路討論。業者11日發布聲明表示，店家沒有政治立場，單純取好唸的產品名稱。

基隆甜點店「四蒔甜點」近期推出新品遭炎上，網友質疑新品「青堤檸檬馬卡龍」使用中國用語。（圖／四蒔甜品集IG）

四蒔甜點近日在IG發文分享「青堤檸檬馬卡龍」熱銷，卻引來網友質疑「青堤」為中國用語，認為台灣店家應該使用台灣常見的「綠葡萄」。業者最初回應「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」等等言論，後來卻刪除貼文，也引來網友論戰。

店家11日在臉書發表聲明，表示Google上收到許多一星負評，但店家沒有政治立場，只是選擇比較好唸的產品名稱，並呼籲台灣的民主自由，讓每個店家都能對產品有自己的理解和支持。對於過激言論和騷擾，也會到警局備案。

