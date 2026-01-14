甜點名「青堤」被指中國用語 店家遭炎上後再度發聲：已完成蒐證

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

基隆甜點店「四蒔甜點」近日因甜點名稱遭質疑為中國用語，引起部分網友不滿與攻擊，甚至連國台辦都針對此事發聲。隨著爭議越演越烈，該店業者今（14）日再次發聲，希望外界的討論能建立在事實上，並強調已對傳播不實訊息者完成蒐證。

回顧事件，四蒔甜點1月2日在Threads分享店內熱銷商品「青堤檸檬馬卡龍」，表示每週出貨量接近300顆。不過，貼文中使用「青堤」一詞，遭部分網友質疑為中國用語，留言區更出現「青堤是什麼」、「綠葡萄就綠葡萄」、「附近都是住中國人嗎？」等言論。

對此，四蒔甜點於1月11日在臉書發文表達遺憾，透露Google評論區在短時間內湧入大量一星負評，且都與用餐體驗無關。店家強調，自身並無任何政治立場，產品命名僅因名稱好念，並表示台灣是民主自由社會，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，呼籲外界理性看待、互相尊重。

由於用詞爭議持續延燒，四蒔甜點今（14）日再度發出聲明表示，這幾天的事件引起許多討論，但也收到不少鼓勵與支持的私訊，甚至有老顧客特地到店裡說聲「加油」，購買甜點以示支持，讓店家十分感動。店家表示，理解每個人都有不同的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人，但希望所有評價與討論都能建立在事實上，而非臆測、情緒或惡意渲染。

四蒔甜點再次強調，對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，店家已完成相關蒐證，必要時將依法處理，以守護得來不易的商譽與努力。四蒔甜點也感謝願意替他們說話的支持者，「有你們，四蒔更有力量繼續往前」。

