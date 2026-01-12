甜點名「青提」遭轟中國用語 業者：無政治立場 只是好唸

台北市 / 綜合報導

綠葡萄甜點竟意外點燃網友怒火！基隆一間知名甜點店，因為將綠葡萄相關的甜點命名為青提，遭網友質疑使用中國用語，引發熱議。業者第一時間發文回擊表示遇到支語警察，沒想到卻遭到大批網友灌爆社群，還在評論區狂刷一顆星，事後業者下架貼文重PO，表示以青提命名綠葡萄，只是因為名稱好唸，並沒有任何政治立場。

渾圓飽滿的綠葡萄，撒上金箔點綴，看起來香甜可口，幸福值爆表，沒想到卻因為甜品名稱遭網友怒轟。業者將有綠葡萄的甜點， 命名為青提系列 ，網友看到痛批是使用中國用語，業者也發文回擊，表示遇到支語警察，還說青提就是好聽，結果網友怒氣值直直升，灌爆業者社群，業者連忙下架貼文重PO，澄清沒有政治立場，只是因為名稱比較好唸，每間店都有對產品的理解和堅持，希望各位多尊重與包容。

民眾說：「它如果好吃的話不管它是什麼名字，我都會去買沒有錯啊。」民眾說：「不會啊，我覺得滿好聽的啊，反正用得好就可以了啊。」民眾說：「聽起來還OK只是我不知道它是支語的狀況下。」

對於產品名稱爭議，民眾看法不一，也有網友力挺店家，指出青提是一種葡萄品種，不過農業部的品種專家這樣說，農業部農業試驗所研究員陸明德說：「大陸就是提子就是葡萄，然後綠色就是青嘛所以就叫青提這樣，外國的那種亞洲超市啊，或者是那種地方的農民市集就會看到，寫那個中文就會寫這一種，或是大陸自己在賣也會寫這樣，但是台灣沒有。」

補教國文老師陳蒂說：「台灣用的葡萄它本來其實就是外來語，那語言其實本來就不是高牆，它其實是橋梁，它本來就是流動的，因為它是跟著人的日常生活。」

國文老師則解釋，其實葡萄也是外來語，至於提子這個詞是來自於粵語，指的就是可以連著皮一起吃的葡萄，在商業的使用上，業者常會創造另外的品名，轉換消費者感受，是一種常見的商業策略，只是沒想到這回，引發兩岸背後的文化問題，在網上掀起一場文化戰爭。

