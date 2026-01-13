甜點命名「青提」遭出征 粉專揭典故打臉青鳥：多讀點書

基隆知名甜點店命名品項為「青堤檸檬馬卡龍」，竟遭青鳥出征質疑使用大陸用語。（圖／翻攝自四蒔甜點Threads）

大陸用語在台灣日漸普及，基隆知名甜點店「四蒔甜點」將熱銷產品命名為「青堤檸檬馬卡龍」，沒想到有青鳥抗議，指責「青堤」是大陸用語，應該改成「綠葡萄」。但有粉專指出，「青提」就是〈目蓮救母〉傳說的主角、大目犍連尊者母親的名字，狠酸青鳥應該多讀點書。

從四蒔甜點分享的截圖可見，青鳥透過Threads私訊要求店家將「青堤」一詞改掉，認為綠葡萄就是綠葡萄，何必要用大陸用語「青堤」，並喊話要抵制，甚至還說「滾出台灣，我會讓你們開不下去」。高雄也有甜點店命名「培茶青提」遭出征，緊急改名，亂象引輿論側目。

1.5萬追蹤的粉專「我得了一種不刻薄會死的病」發文指出，根據《盂蘭盆經》記載，「青提」也是〈目蓮救母〉傳說的主角、大目犍連尊者母親的名字。所以「目蓮救母」其實是「目蓮救綠葡萄」？另外，《四庫全書》中就有「青提子山風熟異果」的記載。至於綠葡萄為什麼會被稱為「青提子」？主要是因為香港引進日本的青葡萄後，因為香港人稱呼葡萄為「（菩）提子」，青色的葡萄自然就叫「青提子」。

粉專直酸，這時候，我們又要複習一下電影《聖戰奇兵》裡，亨利•瓊斯博士的名言了：「告訴我，瓊斯博士，你那本該死的小筆記本裡到底寫了什麼？」、「沒什麼啦，上面不過寫了某些只會踢正步的白癡，應該要多讀點書，而不是忙著燒書！」

一位原民裔國文女老師「莎妮」轉發此文，她感嘆，最近大概有三成的學生（大概有機會是未來青鳥接班人），無法接受自己有錯，只要自己寫錯，第一時間一定是「不可能！題目錯了吧？我認為不應該是那個答案！」或「這題目根本就不該這樣出，題目出得不好，我覺得我這答案應該也說得通！」有時候就連一個讀音也要爭，例如想把銀行唸成銀型，覺得自己可以改變規則，這是件很糟糕的事。

網友留言「話說回來，那幾隻青鳥怎會知道青提是綠葡萄呢」、「結果青鳥的姓都是中國姓」、「台語也是中國話，可憐的青鳥只能閉嘴了」。

