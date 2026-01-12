甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

生活中心／朱祖儀報導

四蒔甜點替甜點命名使用「青提」遭炎上。（圖／翻攝自四蒔甜點臉書）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」近來因將甜點命名為「青提檸檬馬卡龍」，遭網友質疑使用中國用語，在網路上掀起討論。對此，業者表示，「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已。」並說若有其他過激言論和騷擾，他們將到警局備案。

近來有網友在社群平台質疑，四蒔甜點替新品取名時，使用的「青提」一詞是中國用詞，並非台灣習慣的「綠葡萄」，揚言要發起抵制，他們的google評論區也湧入一星評論。業者最初回應，「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青提就是好聽。」

不過隨著事情越演越烈，業者將原本的留言刪除，並在11日臉書粉專曝光網友的威脅訊息，看到「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們，綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提，滾出台灣，我會讓你們開不下去。」

四蒔甜點透露，遭網友傳訊威脅。（圖／翻攝自四蒔甜點臉書）

業者表示，民眾糾正他們店內用詞的言語相當激烈，且google評論許多負評都和用餐體驗無關，強調「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，也說台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，希望大家多尊重與包容，若後續仍有民眾傳過激言論或騷擾，他們將到警局備案。

