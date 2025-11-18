甜點咖啡老派派對！「台北蚤之市」集結台日港俄200家古物、「東京咖啡節」首次登台

（左）墨流書法、（右）東京咖啡節。（圖／品牌提供）

在冬季的台北，兩場重量級文化盛事即將接力登場！全台唯一最大免費入場的專業古物市集「台北蚤之市 Taipei Flea Market」，以及日本最具國際影響力的精品咖啡盛會「東京咖啡節 Tokyo Coffee Festival」首度跨海來台。

邁入第八年的「台北蚤之市」，已成為全台唯一最大、完全免費入場的專業古物市集，也是古物愛好者每年最期待的尋寶活動。今年將於11月21日至23日在松山文創園區4、5 號雙倉庫盛大舉辦，佔地600坪的全室內展區，將匯集來自台灣、日本、香港與俄羅斯等近200家古物專業賣家，帶來超過數十萬件古物珍藏。從歐美古董家具、昭和古道具、底片機、玩具黑膠等，每件物件都乘載著時間的痕跡，等著被下一位藏家珍愛收藏。

台北蚤之市11月21日至23日在松山文創園區4、5 號雙倉庫盛大舉辦。（圖／品牌提供）

本屆更特別邀請日本東京最大跳蚤市場「Tokyo City Flea Market」代表Yoshi さん親臨現場，帶來多件難得一見的珍藏老件；同時也有日本古著名店 THROBOX、插畫藝術家 Airi Maeyama、織品創作者 Cannelle等多位創作者跨海共襄盛舉，讓台北民眾在倉庫裡就能感受東京蚤市的溫度與魅力。

除了跨國古物交流，台北蚤之市今年以「老靈魂的派對時間」為主題，邀請音樂人與創作者在市集中現場演出。市集亦集結多家人氣甜點與手沖咖啡攤位，在時光感濃厚的老物之間，讓觀眾一邊品味甜食、一邊感受復古文化的溫柔包圍。

（左）武喵咖啡、（右）蒔蕼行。（圖／品牌提供）

在古物為台北帶來靈魂的同時，精品咖啡文化也在不遠處悄悄醞釀另一場精彩的冬季盛事。日本具指標性的《東京咖啡節 Tokyo Coffee Festival》將於2025年12月19日至21日首度登台，與台灣的《臺北咖 Coffee Taipei》攜手於花博圓山廣場打造亞洲咖啡文化交流平台。活動集結來自日本與台灣共40家咖啡品牌，預計將以濃醇香氣包圍整座圓山園區，讓咖啡迷們不必出國，就能一次體驗兩地咖啡文化的精華。

《東京咖啡節》由日本設計界大師級人物黑崎輝男（Teruo Kurosaki）創辦，以「設計是一種生活方式」為精神核心，成功在日本掀起以咖啡連結生活風格的文化潮流。活動自2015年創立以來，已成為日本規模最大、最具國際影響力的精品咖啡盛事，吸引全球咖啡業者共聚東京交流，每年更與知名的《Farmer’s Market @ UNU》同步舉行，為城市注入濃厚、迷人的生活氣息。

Tokyo Coffee Festival、IRON COFFEE。（圖／品牌提供）

這次跨海來台的品牌陣容更是咖啡迷夢幻名單，包括澀谷潮流咖啡名店「COFFEE SUPREME」、豪德寺自焙小店「IRON COFFEE」、預約制極致體驗的「Lonich」、京都獨立烘焙品牌「ABOUT US COFFEE」、熊本老町屋咖啡「Gluck Coffee Spot」、極簡派的靜岡「ETHICUS」以及名古屋的「Q.O.L. COFFEE」。每一家都代表了日本咖啡文化中截然不同的美學與味道。

而台灣參展陣容同樣堅強，包括台北的「GABEE.咖啡店」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，台中的「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，以及新竹「井井咖啡」。其中，更有三家上榜國外網站Big 7 Travel的「台灣最棒25間咖啡店」，展現台灣咖啡文化的多元與深度。

INFO

台北蚤之市

日期：2025年11月21日至11月23日

地點：松山文創園區4、5號雙倉庫

東京咖啡節

日期：2025年12月19日至12月21日

地點：花博圓山廣場

