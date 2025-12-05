甜點大戰開打！台灣手作「黑森林版」義式聖誕麵包限量200顆、日本法式甜點品牌快閃店登場

（圖／品牌提供）

距離聖誕節越來越近，空氣裡開始瀰漫節慶的甜味，而今年冬天最吸睛的莫過於兩大明星級甜點的接力登場：台灣職人烘焙品牌 Home Mom Bakery 推出限量 200 顆的「巧克力櫻桃潘娜朵尼 Panettone」與「經典原味 Panettone」；而日本 56 年甜點名門 HENRI CHARPENTIER 更首度登台，於新光三越信義 A11 開設期間限定快閃店，現烤「世界 No.1 費南雪」強勢來台。義式節慶與法式雅韻在今年冬天不期而遇，成為甜點迷必收藏的雙重驚喜。

廣告 廣告

被稱為「全世界最難搞的麵包」的義大利聖誕麵包 Panettone，完全仰賴天然野生酵母（Lievito Madre）發酵，製程長達三天，濕度、溫度、配比都是老師傅的功力考驗。Home Mom Bakery 創辦人倪淑敏以百年水式酵母為靈魂，延續多年的技法研究，在今年推出全新升級的「巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」，直接把黑森林蛋糕的思維「嵌進」義式經典。

Home Mom Bakery義大利聖誕麵包Panettone預購開跑。（圖／品牌提供）

深沉香濃的麵團來自法芙娜 100% 巧克力與歌劇院可可粉製成的甘那許，再加入法國 CACAO BARRY 三款不同特性的巧克力，堆疊出層次豐富的微苦與奶香。柑橘果乾與葡萄乾則以酸櫻桃取代，酸度讓巧克力風味更加立體，整體口感好似濕潤布朗尼般香醇飽滿。

「經典原味聖誕麵包Panettone」依然堅持使用義大利潘娜多妮專用粉、法國AOP發酵奶油以及義大利進口糖漬橘皮丁，維持高規格原料，但在製程上調整水分含量與發酵節奏，讓麵包風味保有濃郁濕潤風味，口感卻更為輕盈好入口，奶油、蛋香與柑橘香協奏出迷人的圓融口感。

兩款均由倪淑敏親手排程製作、程序繁複，因此採「超限量制」——兩款各限量 200 顆，錯過就只能等明年。（圖／品牌提供）

肯德基「聖誕巨大桶」層層有驚喜 雪花炸雞、KITKAT蛋撻、草莓比司吉一次滿足

另一邊，台北信義新天地則掀起一股法式洋菓子的高雅甜味旋風。擁有 56 年歷史、年銷 3,200 萬顆費南雪的日本甜點品牌 HENRI CHARPENTIER，首次正式來台，12/5～12/25 於新光三越 A11 一樓開設限定快閃店。

日本甜點品牌 HENRI CHARPENTIER，12/5～12/25 於新光三越 A11 一樓開設限定快閃店。（圖／品牌提供）

品牌強調「嚴選食材 × 精湛工法」：杏仁使用加州產完整豆粒，以低溫進口並在工廠現磨、10 分鐘內立即投入製作，以鎖住最純粹香氣；奶油則來自北海道根室與釧路地區，採用法國傳統前發酵製法，不加香料，香氣自然醇厚。這份職人固執，造就費南雪入口即化的質地與層次。

除經典原味外，《京都・匠抹茶費南雪》、《巧克力風味費南雪》、《神戶二郎草莓費南雪》也同步亮相，每一種都以頂級食材詮釋不同調性的風味美學。另外，只要消費滿 NT$1,400，即可抽「巨型扭蛋機」，最高獎項是「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER 銀座Maison 甜點體驗之旅」，還有多款迷你吊飾等周邊，中獎率更高達 100%。

快閃結束後，品牌也將展開全台巡迴，12月27日起於新光三越台南西門店B2、1月16日起於新光三越高雄左營店3樓、2月12日起於新光三越台中中港店B2接力登場。

HENRI CHARPENTIER快閃店除經典原味外，《京都・匠抹茶費南雪》、《巧克力風味費南雪》、《神戶二郎草莓費南雪》也同步亮相。（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台北聖誕節慶感飯店美食地圖 義式餐點、冬季甜點、爐烤美食通通有

冰淇淋新品！COLD STONE、Häagen-Dazs冬季限定登場，焦糖、巧克力、抹茶全出動！

冬天手搖飲大戰開打！黑糖粉粿、焙茶香、濃抹茶一次喝個夠