甜點店拿「青提」命名挨轟中國用語！業者發聲了

生活中心／周孟漢報導



近年隨著中國短影音平台盛行，台灣越來越多人會在不知不覺中，將「中國用語」融入日常、聊天時不經意夾雜幾句，因此不少民眾在反感之餘，還會扮演起「支語警察」來糾正，捍衛台灣語言的主體性。而在近日，基隆就有間甜點店因為將甜點命名為「青提檸檬馬卡龍」，被網友怒轟是使用中國用語，甚至揚言抵制，嗆「我會讓你們開不下去」；對此，店家也火速做出聲明回應。





甜點店拿「青提」命名挨轟中國用語！遭威脅嗆「讓你開不下去」業者發聲了

業者在替新品取名時，因產品中使用了綠葡萄，但卻以「青提」一詞命名，遭網友們質疑使用「中國用語」。（圖／翻攝自臉書粉專《四蒔甜點》）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」日前在替新品取名時，因產品中使用了綠葡萄，但卻以「青提」一詞命名，遭網友們質疑使用「中國用語」，認為應該要用台灣人熟悉的「綠葡萄」，在Threads上掀起一陣熱烈討論，事後業者再度發文，直喊「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青提就是好聽，同場加映，青提檸檬和青提馬卡龍！」。

業者再度發文，爭議越燒越烈。（圖／翻攝自 Threads ＠seasonsdessert2023）





眼看業者沒打算改名，爭議也因此越燒越烈，不少網友紛紛發文揚言抵制，業者隨後也將本來的貼文刪除，不料卻收到粉絲私訊，「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們」、「綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提」、「滾出台灣，我會讓你們開不下去」。

業者收到粉絲私訊威脅。（圖／翻攝自臉書粉專《四蒔甜點》）





見到網友語帶威脅，業者也曬出截圖，透露網友們在社群平台上糾正他們的言詞相當激烈，且Google收到相當多一星負評，都是和用餐體驗無關的，強調「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持，請各位多尊重和包容，非常感謝」。另外，針對網友私訊威脅，業者也表示「此熱心民眾如在有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案，感謝各位長久以來的支持」。













原文出處：甜點店拿「青提」命名挨轟中國用語！遭威脅嗆「讓你開不下去」業者發聲了

