甜點控失控預警！亞尼克「生乳捲盲盒」旋風回歸 黑金宇治抹茶只有販賣機買得到

曾在Threads引爆討論熱潮、創下萬盒完售紀錄的亞尼克「YTM甜點盲盒」宣告正式回歸！2月3日起至2月23日，全台66台YTM蛋糕販賣機將推出春節限定盲盒，以「抽盲盒」的驚喜樂趣結合人氣甜點，再度挑戰甜點控的運氣與味蕾。

（圖／亞尼克提供）

亮點一：驚喜現賺240元！盲盒限定口味大解密

本次盲盒每盒售價420元，隨機放入四款經典或限定口味，最高有機會抽中價值660元的奢華款，讓開盒瞬間充滿「現賺」的驚喜感。口味亮點包含：

黑金宇治抹茶： 盲盒限定隱藏版！採用日本茶道級抹茶，黑曜竹炭蛋糕點綴金箔，展現高規格的奢華苦甜感。

濟州橘風巧克力： 與知名YouTuber「金家ㄟ」聯名，結合濟州島柑橘蜂蜜茶與微苦可可，是春節期間的主打特色款。

戲雪尋莓： 鑲嵌覆盆莓果粒的蛋糕體，捲入草莓奶霜與滑嫩草莓凍，是草莓季必收的夢幻逸品。

香草布丁： 門市經典熱銷款，滿滿馬達加斯加香草籽香氣搭配香滑布丁，提供最純粹的乳香體驗。

（圖／亞尼克提供）

亮點二：全天候供應，凌晨現做新鮮配送

為確保口感，YTM盲盒皆由每日凌晨新鮮現做並冷藏配送，賞味期僅2-3天。春節期間全台66台YTM將每日補貨，並提供現場購買與官網預訂取貨功能，讓捲迷在年假期間也能隨時滿足甜點慾望。

亮點三：門市新春加碼，抽「整條生乳捲」

除了販賣機的盲盒活動，亞尼克門市也將於農曆初一至初三（2月17日至2月19日）推出「快閃抽獎」。活動期間單筆消費滿888元即可參加抽獎，中獎機率達100%，最大獎有機會將整條亞尼克生乳捲直接帶回家。

