甜點控尖叫！美國冰淇淋DQ強勢登台，亞尼克推生乳捲盲盒、草莓脆皮巧克力開吃

在年末節慶氣氛逐漸升溫的此刻，甜點市場也迎來一波華麗盛宴——不只美國經典冰品品牌Dairy Queen（DQ）正式登台，帶來招牌暴風雪與創意冰品；台灣甜點名店亞尼克更同步端出聖誕限定生乳捲與驚喜盲盒，讓消費者一次擁有「創新、節慶、儀式感」三大滿足。

美國冰淇淋品牌Dairy Queen來台首間門市在台北101地下一樓美食街插旗，可以吃到品牌經典的「暴風雪」系列，透過將冰淇淋內的空氣比例精準控制在40%，讓冰淇淋口感輕盈綿密，成就享譽盛名的「倒杯不灑」特色，更包含Oreo、開心果、薄荷巧克力、杏仁等豐富口味以及配料選項。

秉持「Feel the Fun」品牌精神的DQ更在多款冰品上大玩創意，不僅口感層次豐富、美味濃郁，更打造出最上相的造型，成為最酷打卡品項。「蘭姆甜筒嘉年華」結合了甜筒及Oreo餅乾的豐富口感，多重配料堆疊的視覺效果光看就能感受到歡樂；「脆皮熔岩火山冰淇淋」的巧克力醬如同岩漿從火山傾洩而出，讓甜食控盡情享受；「雙頭怪脆餅甜筒」一次就能吃到兩種口味！

冰淇淋蛋糕更是不能錯過的美味！獨享蛋糕以2.5吋的迷你尺寸打造多款療癒造型，讓你一個人也能夠享受極致滿足，也很適合做為朋友聚會、情侶約會的小巧分享首選。裱花蛋糕提供多種尺寸，無論是過節、歡慶生日，都能成為最具儀式感的選擇。聖誕限定商品則是有抹茶紅豆風味的冰淇淋裱花蛋糕「花圈禮讚」，以及同時完美結合草莓酸甜與起司奶香的2.5吋獨享蛋糕「小樹雪人」，兩種蛋糕將於12月1日起開始販售。

呼應「Feel the Fun」的品牌精神，DQ 將於開幕期間推出限時的幸運轉盤挑戰活動，讓消費者挑戰遊戲，獲得甜筒加球好康。即日起至11月25日止，每日上午11:00至中午12:00開放，凡購買一隻雙球甜筒便可免費參與一次，最多有機會不加價升級成10球甜筒。

另外，生乳捲名店亞尼克迎接聖誕節，以最受矚目的YTM 蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」打頭陣，帶來最刺激的節慶甜點驚喜。盲盒售價392元，除了經典冠軍原味生乳捲，還有機會抽到宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力等高單價口味，以及最話題、最獵奇的「九層塔檸檬生乳捲」。高級與特殊口味合計機率高達 70%，最高可現省 238 元。

今年冬季，亞尼克超人氣脆皮巧克力系列也推出全新力作「草莓脆皮巧克力生乳捲」。粉嫩外型由師傅每日手工披覆製作，使用草莓巧克力與杏仁碎打造酥脆外殼，內餡捲入北海道奶霜、草莓果餡奶霜與草莓凍，每日限量200條，少女心瞬間爆棚。

同步登場的 「戲雪尋莓生乳捲」以粉色泡芙蛋糕搭配覆盆莓果粒與糖粉點綴，內餡結合北海道奶霜與草莓凍奶霜，堆疊出冬季專屬的酸甜莓果香。想提升聖誕儀式感，則不能錯過 「開心果覆盆莓慕斯」，以濃郁開心果慕斯融合覆盆莓內餡，清爽又層次豐富；或是外層酥脆、內裡Q彈的「法式甜甜圈泡芙—草莓」，披覆草莓巧克力後更添粉嫩魅力。此外，亞尼克也推出多款節慶糖霜餅乾，於門市或官網購買任三款即可獲得「微笑雪人」糖霜餅乾，為年末餐桌增添溫馨趣味。

為滿足更多甜點迷需求，亞尼克同步推出三款全新常態生乳捲，包含「香草布丁生乳捲」以馬達加斯加香草籽特調奶霜搭配軟嫩布丁；「焦糖瑪奇朵生乳捲」則以咖啡泡芙蛋糕、焦糖線條與雙重奶霜營造大人風味；「雪天使蘭姆葡萄生乳捲」使用池上水磨米穀粉製作泡芙蛋糕，結合淡雅蘭姆葡萄酒香與果乾，輕盈不膩口。

