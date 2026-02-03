甜點控快看！亞尼克生乳捲盲盒回歸、德國派對熊抽籤拚整單免費！

（圖／品牌提供）

迎接農曆新年與情人節雙節到來，甜點控與軟糖迷都有全新理由衝一波！從話題爆棚的亞尼克YTM（蛋糕販賣機）生乳捲盲盒，到德國原裝進口的Bären-Treff德國派對熊軟糖福袋與抽籤活動，兩大人氣品牌同步出招，讓2026年的開春儀式感一次拉滿。

去年11月首度登場就創下1.3萬盒完售紀錄的亞尼克YTM生乳捲盲盒，今年春節正式回歸！2月3日至2月23日，春節限定盲盒於全台66台YTM蛋糕販賣機限量開賣，再次把「吃生乳捲」變成一場充滿驚喜的甜點遊戲。

生乳捲盲盒每盒售價420元，內含隨機口味生乳捲一條，共有四款人氣風味可以抽，包括限時回歸的「黑金宇治抹茶生乳捲」，以及濟州橘風巧克力、戲雪尋莓與香草布丁等高討論度口味。最大驚喜在於，有機會開到原價660元的黑金宇治抹茶，等於現賺240元。

所有盲盒生乳捲皆為每日凌晨新鮮現做、冷藏配送，賞味期2至3天。消費者可透過亞尼克官網或APP查詢全台YTM站點與庫存，也能線上預訂、到機取貨，操作直覺方便，讓搶甜點這件事變得更有效率。

除了盲盒，2月17日至19日大年初一到初三，亞尼克門市同步推出滿額抽獎活動。單筆消費滿888元即可抽切片蛋糕或隨手小點，中獎率100%，最大獎還有整條生乳捲，為新春甜點戰局再添話題。

（圖／亞尼克提供）

甜點之外，軟糖迷也有全新目標。來自德國、擁有近30年歷史的「Bären-Treff德國派對熊」，自去年在誠品南西開設全台首間軟糖專門店後，憑藉高達27%果汁含量與「0人工香料與色素」迅速累積人氣。為了迎接馬年與情人節，品牌推出「甜甜戀愛．喜喜迎春」系列活動。2月6日至2月13日限定販售的「金喜福袋組」售價888元，內容包含500g隨機口味軟糖、派對熊造型熊扣、小熊空罐、購物袋與新年貼紙，一次收藏可愛周邊與爆汁軟糖，送禮自用兩相宜。活動期間消費滿1,288元還可參加「抽糖運籤」，有機會抽中整單免費、8折券或軟糖小包，為新年試手氣再添甜味。

（圖／德國派對熊提供）

同步推出的125g新包裝規格，單入199元、3入優惠499元，更方便日常小量療癒。全新三款口味包括浪漫的「莓香玫瑰造型果汁軟糖」、刺激爽口的「酸甜汽水風味軟糖」，以及甜潤多汁的「水蜜桃一口軟糖」，從造型到風味都極具辨識度。

