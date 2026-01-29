甜點控快衝！實驗系甜點「NIX」把天馬行空變成真實、義大利進口提拉米蘇7-11買得到

（圖／品牌提供）

近年來，越來越多人在尋找的不只是「好吃的蛋糕」，而是一顆能夠代表當下情緒、關係與時間狀態的甜點！它不必制式，不一定可複製，甚至只存在於某一個特定時刻。正是在這樣的需求之下，全新實驗系甜點品牌「NIX」誕生，並以極為前衛的姿態，重新定義我們對甜點的想像。

NIX 的前身，是不少甜點迷熟悉的團隊「九月」。在累積足夠經驗與風格後，團隊選擇不再停留在既有框架，而是全面轉型，以更具實驗性與策展思維的形式重新出發。品牌名稱NIX來自NOVUS IX，結合NOVUS（新）與IX（九），既是對過去的致敬，也象徵一次徹底的翻新。不同於一般甜點店提供固定菜單，NIX採取的是「展覽式」節奏，每一檔主題、每一顆蛋糕，都是限時、限量、不可複製的存在。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

NIX的首次亮相，便以沉浸式甜點策展《月球背面的派對》震撼登場。參與者以「登月者」的身分進場，從1F的「登入月球準備站」開始，透過餅乾上的QR Code觸發語音與影像，逐步進入味覺與想像交織的未知領域。顯微鏡區裡，塔殼像培養皿般等待填入個人選擇的餡料；試管區讓人調配專屬飲品，探索味覺的化學反應；層構室則把經典提拉米蘇拆解成可堆疊的風味建築。最終，所有體驗被帶往2F的「幻境餐桌」，甜點不再是完成品，而是創作、感知與記憶的延伸。

（圖／品牌提供）

NIX所回應的，其實是一個很真實的現代需求：我們不再想要「任何時候都一樣」的蛋糕，而是想為生日、派對、紀念日，甚至某個微小卻重要的時刻，留下一個專屬標記。

當甜點回到生活場景，另一種角色也同樣重要，那就是「隨手可得，卻依然有深度」的日常甜點。7-ELEVEN精品烘焙品牌「昂舒巴黎」，便扮演了這樣的角色。自2025年引進義大利製造的提拉米蘇後，以「大人系」風味成功累積口碑，今年更推出全新覆盆莓口味，為經典義式甜點加入更立體的層次。

（圖／品牌提供）

飲料開運指南！五桐號攜手Care Bears™第二彈超Q登場、CITY CAFE「蕉財拿鐵」喝出好運一整年！

這款提拉米蘇由發源地義大利進口，嚴選當地原料製作，遵循正統作法，以吸滿咖啡液與酒香的海綿蛋糕為基底，上層鋪滿滑順綿密的馬斯卡彭乾酪，再撒上苦甜可可粉。覆盆莓口味特別加入酸甜果醬，讓整體在濃郁中多了一抹清爽對比，適合不想太甜、卻仍想保有成熟風味的人。

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！

Venchi情人節系列、限定Gelato口味 健達健達利尼18種表情登場

草莓控快衝！深夜裡的法國手工甜點✕依思尼乳品推一系列新品、Horoyoi低酒精開喝！