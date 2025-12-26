甜點控注意！亞尼克攜手「金家ㄟ」推濟州橘風生乳捲、LADY KELLY草莓季、御私藏冰心舒芙蕾開吃

（圖／品牌提供）

歲末將近，甜點市場也跟著進入最誘人的「幸福高峰期」。從韓系聯名、生乳捲進化版，到草莓季正式開跑，再到手搖品牌跨界變身甜點職人，今年冬天的甜點新品不只比顏值，更比層次與創意。亞尼克把濟州島柑橘的陽光風味揉進巧克力生乳捲，酸甜與微苦交織出成熟又療癒的尾韻；LADY KELLY 則用滿滿草莓堆疊出冬季限定的浪漫儀式感，從塔類到蛋糕款款都像為節慶量身打造；而 COZY TEA 御私藏與 TrueWin 初韻乾脆跳脫飲料框架，端出冰心舒芙蕾，讓手搖迷用甜點迎接年末。

甜點新品1.亞尼克

亞尼克聯手由百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」打造濟州橘風巧克力生乳捲，將來自濟洲陽光與獨特火山土壤孕育出的金黃寶石所打造的濟州島柑橘蜂蜜茶，變成韓風生乳捲的靈魂。先以純正比利時巧克力貝可拉天然可可粉與柑橘蜂蜜茶入味泡芙蛋糕，泡芙蛋糕外皮鑲嵌西班牙橙片散發香氣，可可在橙橘烘托下更顯香醇可口。

內餡採用亞尼克擅長的多層次厚工處理，捲入貝可拉可可粉所調製的可可奶霜與柑桔奶霜。讓人驚豔的是濟州橘風巧克力生乳捲以多達5種的柑橘風味碰撞可可，包含濟州島柑橘蜂蜜茶特製的清新柑橘凍增加口感，再加入微醺香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，在醇厚微苦與濃郁的口感中，享受清爽酸甜的柑橘尾韻，每一口都帶來滿滿的幸福感。

（圖／亞尼克提供）

同步推出滿滿柑橘系甜點，包含「橙光橘香巴斯克生起司」、「香橙酥菠蘿起司派」與「香橙起司磚」等甜點，此外，隆重推出一個人甜蜜食刻「迷你巴斯克」新品項共有4款口味，包含巴斯克生起司、宇治抹茶、貝可拉極濃巧克力和全新口味橙香橘光，全系列12月27日起正式開賣。

（圖／亞尼克提供）

甜點新品2.LADY KELLY

LADY KELLY推出草莓系列新品，首先推薦「草莓塔」，酥而不碎的手工塔皮，選用法國依思尼奶油製作，特別揉入莓果粒，咀嚼時帶出細緻果酸與顆粒感，讓口感多了一份驚喜。內層再搭配特製杏仁內餡，質地濕潤柔軟，讓整體口感多了一份溫潤厚度，中層卡士達餡滑順細膩，一口咬下，草莓酸甜果香在口中層層展開。另外還有推出草莓鮮奶油蛋糕、草莓聖代蛋糕以及草莓戀人可以選購。

（圖／LADY KELLY提供）

甜點新品3.COZY TEA御私藏 x TrueWin初韻

手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」與「TrueWin初韻」首度跨界聯手，這回不賣飲料，而是推出令人垂涎的夢幻甜點「冰心舒芙蕾」，自12月27日起於御私藏台北車站門市驚喜開賣，共有七種口味，包含法式生乳、雪莓生乳、青提生乳、御靜岡、法芙娜黑爵和杜拜巧克力。

（圖／COZY TEA提供）

