甜點控集合！COLD STONE推雙倍芋頭＋Q彈麻糬新品、日本「一口吉拿棒」台灣吃得到

（圖／COLD STONE、德麥食品提供）

寒冬將至，甜點控們準備開啟療癒時刻！COLD STONE推出全新「芋宙漫遊」與「極濃卡士達霜淇淋」兩款夢幻冰品，以香濃大甲芋泥、Q彈麻糬與濃郁卡士達打造冬日限定的幸福滋味；另外，ABV餐飲集團也於全台13間門市同步推出「一口吉拿棒」期間限定甜點，濃郁巧克力與抹茶酥心兩種口味皆由日本日清製粉監製，外酥內軟的口感令人一試成主顧。

COLD STONE首次攜手Yahoo推出聯名冰品「芋宙漫遊」，於Yahoo30週年之際，以超現實宇宙主題打造甜蜜風暴，帶來一場視覺與味覺交織的宇宙冒險！秋冬芋頭季回歸最強代表作「芋宙漫遊」以人氣芋頭牛奶冰淇淋為基底，搭配香氣濃厚的在地大甲芋泥，雙倍濃芋、雙倍滿足。再加上奶香酥餅與Q彈小麻糬，層層堆疊出宛如「宇宙爆發」的豐富口感，帶你遨遊夢幻的芋頭星球。

廣告 廣告

「芋宙漫遊」即日起至12月4日限時登場。（圖／COLD STONE提供）

另一款「極濃卡士達霜淇淋」，濃郁滑順的卡士達香氣中帶著溫柔奶香，再佐上香氣誘人的海鹽焦糖丁，每一口都是法式甜點的高雅享受。新品即日起至2026年1月8日限時登場。

另外，ABV餐飲集團宣布，即將於11月17月起至2026年3月31日在全台13間餐廳門市同步推出期間限定甜點「一口吉拿棒」。由日本龍頭食品品牌「日清製粉Welna」監製，並由「德麥食品」正式進口。一口吉拿棒外層金黃酥脆、內餡柔滑綿密，推出「融情巧克力」與「抹茶酥心」兩款限時風味。巧克力帶出濃郁可可香氣與微苦甜潤的平衡；抹茶則散發清爽茶香與細緻回甘，風味溫潤而不膩。

（圖／德麥食品提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

藍色小精靈住進你家！HOLA推聯名家居、蘑菇收納籃萌翻開搶

2025《米其林指南》推薦「TABLEAU」全新菜單 法式技法重現台灣辦桌

