甜點界天花板造反！COOKIE886推櫻花蝦曲奇神還原年菜風味，網友驚呼：真的太蝦趴！

結合中西元素又兼具時髦外型的春漾蝦趴禮盒，傳遞出台灣獨特美學。(圖/COOKIE886提供)

以台灣國碼命名的台灣曲奇COOKIE886，以經典鐵盒曲奇打響名號、被日韓遊客譽為「來台指定」伴手禮；近年持續與台灣多位插畫家聯名推出多款吸睛的節慶鐵盒，深獲年輕族群喜歡。品牌也不斷從台灣在地飲食文化中汲取靈感。今年春節推出全台首創[櫻花蝦鹹口味曲奇]，以東港櫻花蝦為主打特色，鹹甜與海味交織，加上年節應景的櫻花蝦風味，充分展現送禮滿滿的誠意與祝福。

《春漾蝦趴》禮盒結合最應景的櫻花蝦鹹口味曲奇，上市即引起消費者的討論。(圖/COOKIE886提供)

紅金配色太時髦！拿在手上就是「蝦趴」配件

2026春節將近，送禮清單也要全面升級！如何凸顯新世代送禮風格，又能揉合台灣美學。COOKIE886的春漾蝦趴禮盒，就是一款結合中西元素，又兼具時髦外型與美味實力的新春禮盒。

整體視覺以大紅色及毛筆線條為主調，搭配燙金、燙銀的年節喜氣及質感，鋪陳品牌標誌性的金色鐵片細節，傳遞出台灣本土文化的設計美學。禮盒推出最經典熱賣的原味、可可，搭配櫻花蝦三種口味，讓你今年送禮走出最時尚的蝦趴風格！

COOKIE886特別請到活動大使潘若迪老師大跳蝦趴舞，並舉辦《蝦趴舞挑戰賽》，消費者只要線上參與就有機會抱回三萬元。(圖/COOKIE886提供)

顛覆傳統伴手禮市場 推出全新話題性口味

去年話題零食絕對屬香菜口味的多力多滋莫屬，濃厚香菜味深受「香菜控」喜愛，甫一推出就掀起全台搶購潮！

而來自台灣的伴手禮品牌COOKIE886也不讓零食品牌專美於前，今年正式推出「櫻花蝦」全新口味曲奇。嚴選東港的櫻花蝦，揉合馬告、胡椒、紅椒、洋蔥、蒜等辛香料，甜鹹交織又獨創的口感，展現辛香與奶香絕妙平衡。一上市就引起廣大消費者討論。

攜手音樂界、舞蹈界兩大天王 展現品牌獨特創意

除了新口味引起網友高度討論外，今年COOKIE886更是邀請到改編過洗腦神曲《OneTwo 福利熊》的音樂才子綾小路及亞洲有氧天王潘若迪，共同打造出獨一無二的商品主題曲與舞蹈，以充滿節奏感的手勢，詮釋櫻花蝦的獨特口味，將新口味的感受以動感、洗腦的創新方式呈現給消費者。

販售期間消費者除了在店內可以聽到《春漾蝦趴》的商品主題曲外，還可以參加線上《蝦趴舞挑戰賽》，過年期間可與朋友、家人一起大跳減肥《蝦趴舞》，只要上傳30秒的蝦趴舞影片，就有機會抱回三萬獎金。

標榜台灣曲奇的COOKIE886除了推出國際版禮盒大受觀光客好評外，今年再度推出結合中西美學的《春漾蝦趴》禮盒。(圖/COOKIE886提供)

蝦趴舞挑戰活動

時間：即日起至2026.2.28(六)

活動方式：

1.參考「潘若迪老師蝦趴舞示範影片」

2.拍攝一支 至少30 秒以上 的《蝦趴舞》短影音

3.影片上傳至COOKIE886粉絲團貼文

詳請請洽：https://www.facebook.com/share/v/1CpmvBoCji/