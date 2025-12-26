甜點與咖啡的地方對話 虎珍堂、星巴克打造慢時光據點

（圖／虎珍堂、星巴克提供）

從雲林虎尾的百年三合院，到彰化鹿港的古城街區，近期兩個風格截然不同、卻同樣深植在地精神的空間新生，正以甜點與咖啡為媒介，為旅人與居民打開一扇重新認識地方的入口。

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，十年來始終以「地瓜」為核心，將最樸實的地瓜，轉化為細緻而講究的糕點語言。沒有華麗的起點，兩位創辦人當年只是懷抱著「想為家鄉做一件有意義的事」的念頭，選擇留下，用雙手與時間慢慢摸索。他們沒有烘焙科班背景，卻在不斷試錯中，從第一款「憨吉濃濃乳酪蛋糕」開始，建立起對原料、比例與口感的高度要求。十年來，虎珍堂不只是賣甜點，更用一顆地瓜，與土地對話，替虎尾寫下屬於當代的地方故事。

這份累積，也成為虎珍堂跨出甜點櫃檯的重要契機。歷時兩年修復，一座近百年歷史的三合院，被重新喚醒為第三間門市——「森之院」。這不只是老屋的新生，更像是一座會呼吸的文化院落。走進森之院，紅磚小徑引導旅人穿越時光，甕牆上的小孔讓陽光灑落在陶甕之間，光影隨風流動。院落中央的生態池波光粼粼，魚群悠游，而在不被打擾的角落，太陽能與冷凝水回收系統默默運作，讓現代科技自然融入傳統生活場景。

（圖／虎珍堂提供）

森之院的修復過程，盡可能保留18、19世紀的建築痕跡，從磚牆、屋樑到院落比例，都由老師傅悉心整理。同時，空間也引入在地藝術能量，能看見新銳陶藝藝術家丁有彧的瑞獸作品，以及交趾陶大師吳榮老師的創作，使老宅不只是被保存，而是持續生成文化。

延續「一店一特色」的精神，森之院也推出多款門市限定甜點。像是〈誠興號地瓜豆腐冰〉，將地瓜香氣與滑順奶香交織成沁涼口感；〈虎尾巴〉則外酥內潤，地瓜的甜與焦糖香在口中層層展開。

（圖／虎珍堂提供）

相較於虎尾的靜謐院落，彰化鹿港則以另一種方式回應地方文化。星巴克鹿港門市以全新風貌重新開幕，將鹿港深厚的古城紋理與人文底蘊，轉化為一座兼具古韻與現代感的咖啡場域。空間設計大量運用木質調性、紅磚色系與古樸窗花線條，呼應鹿港老街意象，讓人一踏入便能感受到歷史的溫度。

（圖／星巴克提供）

門市動線以咖啡吧檯為核心，視線自然向中心匯聚，兩側配置舒適的靠背沙發與中央造型座位，既適合旅人短暫停留，也滿足在地居民聚會交流的需求。挑高天花延續原有建築的開闊感，白天引入自然採光，夜晚則透過水紋燈投射，讓外牆光影如水波般流動，彷彿將鹿港的海港記憶，輕輕映照在城市一隅。

在文化細節上，星巴克鹿港門市特別以當地聞名的「錫工藝」為亮點，邀請鹿港錫工藝大師陳萬能參與創作。出身錫工藝世家的陳萬能，將傳統技法與現代美學融合，讓錫器作品不只是裝飾，而成為空間中可被感受的職人精神，延續鹿港長久以來的工藝文化。

（圖／星巴克提供）

重新開幕的門市，也同步導入多款冰淇淋飲品與甜點，為咖啡體驗增添層次。從展現咖啡香氣的經典美式馥洛特、帶有麥芽香氣的麥芽雪冷萃，到濃縮咖啡與冰淇淋交融的經典阿法奇朵，讓顧客在熟悉的街巷裡，也能品嚐到多元而細膩的風味。搭配經典瑪德蓮或法式岩漿巧克力蛋糕佐冰淇淋，冷熱交織，成為鹿港日常中的一段小小犒賞。

INFO

虎珍堂 森之院

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號

營業時間：10:00-18:00

星巴克 鹿港門市

地址：彰化縣鹿港鎮中正路512號

營業時間：週日至週四 07:00-21:30、週五至週六 07:00~22:00

