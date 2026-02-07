甜點被安檢當炸藥！日本老店認「外型很像」

▲日本傳統點心「羊羹」老店松葉屋分享，自家的羊羹因為與塑膠炸藥外觀類似，在國際航班被誤認是炸藥，引發網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ／matsubaya1852）

[NOWnews今日新聞] 日本傳統點心帶上飛機竟被誤認恐怖分子？日本創立超過170年的羊羹老店「松葉屋」在社群發文，指出自家羊羹與C4炸藥在外觀上有許多相似之處，搭乘國際航班可能會被當成炸藥，許多網友也分享在機場被攔下的無奈經驗。

日本羊羹老店「松葉屋」近日在社群發文說，他們家的羊羹曾在國際航班上，被誤認是「塑膠炸彈」，也形容說羊羹與C4炸藥有許多共通處，包括「都用塑膠膜等物包裹」、「外觀看來是紮實、細長的條狀固體」、「綁著幾條莫名其妙的繩子」、「這些條狀物會被整齊地塞在箱子裡」。

許多網友紛紛留言，分享相關經驗：「我之前去澳洲的時候，就因為在便利商店還是哪裡買的小羊羹被攔下來」、「之前去歐洲的時候也因為他們不相信這是食物，還當場吃了一口」、「因為羊羹被當成炸彈，害我被搜身、包裝被打開，結果狂奔也趕不上轉機」、「我也曾經在美國的機場，被迫用英文解釋栗子羊羹的製作方式」；還有網友貼出美國空軍使用的「M112爆破炸藥（CHARGE DEMOLITION）」照片，笑說如果把羊羹裝進深綠色袋子裡，並貼上「CHARGE CARBOHYDRATES」（補充碳水）的字樣，肯定會在軍事迷圈子內大賣。

松葉屋也相當驚訝說，沒想到這麼多人因為羊羹被機場安檢攔下，還不只我們品牌，不過現在在小松機場的網路商店及機場禮品店，也都有販售松葉屋的羊羹。

