「甜」蜜陷阱 珍奶當飯吃 運將糖尿病不孕

一名運將每天把珍奶當正餐吃，驗出精蟲質量差且DNA碎片多，推測為不孕主因。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名32歲計程車司機每天把珍奶當正餐吃，結婚3年妻子一直無法懷孕，抽血檢驗空腹血糖、糖化血色素及胰島素分泌超標，精蟲質量差且DNA碎片多，診斷為罹患糖尿病導致不孕。經施打胰島素2個月後血糖恢復正常，後續接受試管療程。

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊表示，小黃運將由於性質很機動，無法定時定量吃三餐，常用珍珠奶茶等含糖飲料充饑；外食也多為高油、高鹽、高糖、精緻澱粉食物，常常成為糖尿病患者而不自知。

泌尿科醫師陳卷書指出，糖尿病會影響性功能，包括勃起及射精困難等。臨床發現，約有50%男性糖尿病患者有勃起功能障礙導致不孕；患者的副睪丸、尿道常常發炎，也會導致精蟲DNA碎片比率上升，較難自然受孕成功。

陳卷書提醒，當情緒低落時偶而買塊蛋糕或巧克力，會產生心情愉悅、鼓舞身心效果，但只能偶一為之；若長期攝取過量含糖食物或飲料，就會帶出肥胖、代謝症候群、全身發炎反應，進而招致糖尿病、癌症、不孕症等疾病上身。