生三胎還不夠！張柏芝喊「生到不能生為止」：夢想就是當媽媽

45歲香港女星張柏芝育有3子。圖／翻攝自張柏芝IG

45歲香港女星張柏芝因出演周星馳執導兼主演的《喜劇之王》走紅，獲得觀眾喜愛，她與男星謝霆鋒於2006年結婚，婚後誕下兩子，但雙方於2011年離婚。2018年時張柏芝透過工作室宣布生下第三胎，但始終都未公開第三胎生父是誰。張柏芝最近參加中國綜藝節目《一路繁花2》談到育兒觀，她坦言，「我要生到不能生為止」。

張柏芝日前參加中國綜藝節目《一路繁花2》，她在節目中談及育兒觀，張柏芝透露，媽媽因為她生3胎感到很心疼，還勸張柏芝不要再生了。但張柏芝則表示，「我要生到不能生為止」，她坦言一輩子的夢想就是要生小孩、當媽媽，要組建自己的家庭，「我要把自己的時間全放在家庭，那我就覺得人生很值得」，一旁的劉嘉玲也說，張柏芝很喜歡當媽媽。

廣告 廣告

張柏芝表示，要生到不能生為止。圖／翻攝自微博

張柏芝一席話曝光後，迅速登上微博熱搜，不少中國網友留言大讚，「生到不能生的心願，藏著對家庭最深的眷戀」、「她很年輕的時候上節目就說自己很喜歡小孩了」、「一輩子夢想是生小孩、當媽媽，將時間全給家庭，她對家庭的熱愛好熾熱」、「全心投入家庭的模樣真的太讓人敬佩了」。

事實上，根據《網易新聞》報導指出，劉嘉玲就曾經爆料，在1990年代張柏芝還沒談戀愛時，就語出驚人地說想要生小孩，早年她的觀點更加直接，她認為「結婚只是為了生孩子」，甚至認為丈夫是否忠誠不重要，孩子才是婚姻核心，足見她從以前到現在都相當喜歡小孩。



回到原文

更多鏡報報導

酒店妹揭恩客「暗黑秘密」10個有9個都是！全場愣：都好爸爸、好老公

外出遛寵物蟒蛇！屏東男遭「繞頸鎖喉」倒地濺血 驚悚畫面曝光

女兒憂曝「豪宅貼封條」人去樓空！87歲畫家曝「與小51歲妻喜得幼子」：斷絕父女關係