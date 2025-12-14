「生不出兒子」的恐懼！準婆婆因「五姊妹」反對婚事

記者李鴻典／台北報導

婚姻是兩個家庭的結合，也是傳統與現代觀念的碰撞，有人喜歡另一半的家庭單純，希望找獨子獨女，婚後較不用理會親友的人情世故，更不必顧及三姑六婆的七嘴八舌；但也有人希望另一半的親友越多越好，碰到婚喪喜慶有較多資源可以運用。

婚姻是兩個家庭的結合，可能也是傳統與現代觀念的碰撞。（照片非新聞當事人）（圖／桃園市中壢區美滿服務中心提供）

一位美國取得博士學位、返國後於生技公司擔任要職的優秀獨生子，遍尋不著對象後，於桃園市中壢區美滿服務中心覓得一位學經歷相當的國立大學女助理教授。兩人原定農曆年前結婚，不料卻遭男方母親極力反對。

原來是男博士母親認為有五個姊妹的女生，「天生母胎」（民間說法，指不易生兒子），擔心獨子無法生男丁，家中無人傳宗接代，資深社工極力斡旋，醫師也對獨男母親的「誤解」嚴重的表示，生男生女主要由爸爸的精子決定，都希望能促成「美滿佳偶」。

這名留美博士回國後有不少親友、同學甚至老師介紹對象，總是沒有結果，也參加台北、台中，甚至高雄的所謂婚友社，花了數萬元仍是無法找到對眼的，今年十月，在一名同事介紹下，到桃園市中壢區美滿服務中心報名「個別一對一」聯誼，他很老實地告訴該中心主任徐乃義，他走遍「大江南北」不成，只是「姑且一試」，並不抱太大的期望。

受理報名「個別一對一」後，徐乃義為男博士安排一位也是在國立大學任教的女助理教授認識，兩人學、經歷相當，一見如故，並且周周約會，兩人還希望在農曆年前結婚，原本獨子的母親也爽快答應，但當她知道女助理教授家中有五姊妹，沒有一個男生，態度竟轉為極力反對。

原因是，博士的母親認為對方是有五姊妹的女生，將來會生不出兒子，家中可能不會有男丁；兒子百般要求，母親甚至搬出聽信電台主持人說法，堅持「生不出兒子」是因「男性腎虛」，並推論女助理教授的父母未生兒子，女兒將來也一定無法生兒子。

徐乃義為此請教衛生福利部樂生醫院長王偉傑進行醫學澄清，王偉傑說，「腎虛」在中醫學裡，是指腎臟功能減退。從西醫觀點來看，「生不出兒子」與「腎臟功能」之間沒有直接的因果關係，生育後代性別由精子決定，腎臟功能主要影響身體的排泄、平衡和內分泌，其次，生男生女主要由爸爸的精子決定，因為精子帶的性染色體（X或Y）會與媽媽的X染色體結合，決定胎兒性別XY為男性，XX為女性。

多次與博士的母親會談，徐乃義告訴她，台灣除有特定與性別相關的遺傳疾病（如血友病、色盲）可經醫學評估篩選性別外，人工生殖法明文禁止為了非醫學原因（如個人喜好）來選擇試管嬰兒的性別，也不能使用精蟲分離術，以避免男女比例失衡，所以一般人無法透過醫療方式控制嬰兒性別。民間流傳的飲食、體質等方法，缺乏科學實證，且可能影響健康。

徐乃義還引用民間打趣的說法：「有人打趣認為生女的要提防滿街跑的畜生，生男的只要小心不要讓他變成畜生。」強調生男、生女一樣好，只要好好生養管教，都會有良好的下一代。

只是，博士的母親目前仍堅持己見，徐乃義表示將持續進行諮商溝通，希望這對優質的「美滿佳偶」能有轉機，不被傳統迷思所拆散，那將會是一大憾事！

