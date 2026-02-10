生不如死！今年1月逾1.7萬國人離世 新生兒僅不到9000人

內政部今天（10日）公布最新人口統計，今年1月全台新生兒僅8723人。（圖／內政部）

內政部今天（10日）公布最新人口統計，今年1月全台新生兒僅8723人，較去年同期減少772人，年減8.1％，也比前一個月再少304人。值得注意的是，去年全年新生兒僅約10萬人，而今年1月出生數僅排在去年各月第8名，若狀況持續，全年恐跌破9萬人，引發外界憂心。

內政部統計資料顯示，115年1月出生數為8,723人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.41‰，較上年同月減少772人（－8.13％），較上月減少304人（－3.37％）就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣6.23‰，其次為臺東縣6.05‰，再其次為桃園市5.50‰；最低為基隆市2.65‰，其次為嘉義縣3.21‰，再其次為金門縣3.55‰。

另一方面，115年1月人口死亡數為17,529人，平均約每2.5分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.86‰，較上年同月增加2,511人（＋16.72％），較上月增加79人（＋0.45％）。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣12.45‰，其次為花蓮縣12.35‰，再其次為雲林縣12.25‰；最低為新竹市6.22‰，其次為金門縣6.60‰，再其次為連江縣6.91‰。

此外，依據戶籍登記資料，截至115年1月底止，全國戶數共有9,858,677戶，與上年同月比較增加350,087戶（＋3.68％），與上月比較增加7,145戶（＋0.07％）；戶量（每戶平均人口數）為2.36人，較上年同月減少0.10人（－4.07％）。就縣市別言，戶數以新北市1,788,322戶最多，占總戶數18.14％，其次為高雄市1,210,632戶，占12.28％，再其次為臺中市1,170,119戶，占11.87％；戶量以連江縣3.34人最多，其次為金門縣2.97人，再其次為彰化縣2.72人。

內政部統計，115年1月底人口數為23,289,045人，與上年同月比較減少107,004人（－0.46％），平均每天減少293.16人，與上月比較則減少10,087人（－0.04％）。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.67％，其次為新竹縣0.37％，再其次為臺中市0.23％；人口減少最多為金門縣3.03％，其次為連江縣2.16％，再其次為臺北市2.08％。

