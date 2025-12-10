生不如死！台灣人口連23個月負成長 老年逼近20％將邁入超高齡社會

內政部今（10）日公布最新統計，今年11月出生數7,946人，平均約每5.4分鐘出生一個嬰兒。（示意圖：Motion Elements）

內政部今（10）日公布最新統計，截至11月底，台灣人口總數2,330萬6,085人，與上月相比減少4,768人，已連續23個月負成長。其中，65歲以上的老年人口數465萬7,796人，占比19.99％，已逼近世界衛生組織定義的「超高齡社會」20％門檻！

此外，「生不如死」的情況依然嚴峻。新生兒數部分，今年11月出生數7,946人，平均約每5.4分鐘出生一個嬰兒，比去年同月減少4,611人，比上月減少1,512人。死亡率部分，今年11月人口死亡數1萬4,771人，平均約每2.9分鐘有一人死亡，比去年同月減少861人，比上月減少1,137人。

年齡層分布方面，今年11月底，0至14歲人口數268萬6,681人，占總人口比率11.53％；15至64歲人口數1,596萬1,608人，占68.49％；65歲以上人口數465萬7,796人，占19.99％。以縣市來看，65歲以上人口比率，最高是臺北市24.10％，最低是新竹縣15.02％。

11月底人口數與去年同月相比，減少9萬6,710人，年減0.41％，以縣市別來看，跟去年同月比較，人口增加率最高的縣市，依序是桃園市、新竹縣、台中市；減少最多的依序是金門縣、台北市、連江縣。