「生也好死也好，不想留她在那裡」 香港夫絕望求消防火場尋妻

2025年11月27日，香港宏福苑居民為辛苦打火的消防人員打氣。美聯社





香港大埔宏福苑的大火，從昨天（11/26）下午燒到今午仍未完全撲滅，目前已知44死，279人失聯。香港媒體在火場外訪問一名男性住戶，他說昨夜起與妻子失聯，數度拜託消防隊員幫忙尋妻，盼盡快找到：「生又好死又好，先救她出來，不想把她留在那裡。」說完摀住臉悲泣。

《明報》報導，40歲的鍾先生昨天下午人在外時，接到通知大樓起火，隨即趕回家，他說大樓起火速度極快：「沒想到一燒就燒得這麼厲害，10分鐘走廊就冒煙，（妻子）走不出來了。」

廣告 廣告

2025年11月27日，香港食物環境衛生署人員，將宏福苑火場罹難者遺體抬上車。美聯社

他與困在家中的妻子昨天下午還保持聯繫，他多次哀求消防員救太太，無奈消防人員疲於奔命，無法如他所願，到了晚間他與妻子已失聯。他今天受訪時絕望又哀傷說：「生又好死又好，先救她出來，不想把她留在那裡。」

2025年11月27日，香港大埔宏福苑昨起發生大火，今天中午仍未完全撲滅。美聯社

更多太報報導

「樓著火了，我抱著Baby，救救我們」 香港大火菲傭求救電話曝

香港大火逾12小時致44死仍未撲滅 工程公司3人涉過失殺人被捕

悲！香港殉職消防員面部燒傷 同袍淚喊：收工了，好好休息兄弟