生人勿近！彰化今23時「送肉粽」 路線曝光

彰化縣鹿港鎮於今（3日）晚間舉行傳統民俗「送肉粽」科儀。（示意圖／翻攝自pixabay）





彰化縣鹿港鎮於今（3）日23時舉行傳統民俗「送肉粽」科儀，將沿台17線送往崙尾南段海堤，呼籲民眾非必要勿在外逗留，同時配合必要的交通與生活動線調整。

送肉粽科儀路線、時間

臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~2」指出，今日23時啟程，約在23時30分結束，送煞路線將向西行經慶安街直行台17線（鹿草路四段），續往西行至第二路口（鹿草路四段205巷100弄）後，左轉往南直行至排水溝，再右轉沿排水溝北岸向西行，行經舊洋厝仔溪至濱海路，最後右轉過高架橋至崙尾南段海堤。

彰化縣鹿港鎮於今（3日）晚間舉行傳統民俗「送肉粽」科儀。（圖／翻攝自~~我愛鹿港小鎮~~2 臉書）

里長也呼籲，送煞時間請鄰里鄉親非必要勿在外逗留，且迴避送煞路線，以防沖犯事宜發生，此科儀為求亡者安息，生者安心。

