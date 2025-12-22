生人勿近！彰化伸港平安夜送肉粽 罕見走「河床」送出海路線曝光

彰化伸港平安夜送肉粽。示意圖，圖為粽邪劇照，與本文無關（翻攝自Ｎetflix）

彰化伸港鄉預計將於12月24日舉行「送肉粽」科儀，最新公告顯示，儀式將會於當天22時30分出發，且罕見走「河床」，越過大肚溪河岸，再從大肚溪河床送出海。

生人勿近！ 彰化伸港平安夜送肉粽

伸港鄉代柯俊生今天貼出了相關的公告，其內文中提到，伸港鄉送煞儀式將會於12月24日22時30分舉行，路線是從溪底路林敬媽廟附近出發北上，經文工8街、文工9街，越過大肚溪河岸，大肚溪河床送出海。

公告中也提醒民眾，「儀式途中銘放鞭炮，敬請鄉親迴避，如有不便，敬請見諒」。另外，沿線的居民也請緊閉門窗、盡量留在家中，並且保持尊重，別尾隨、穿越或干擾。

什麼是「送肉粽」？

所謂的送肉粽，又名「送吊煞」，為彰化沿海地區民間送煞習俗，其肉粽是暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著。民俗信仰中，這類的死者怨氣相對較重，所以會藉由將繩索、固定的物品送至海邊或是在河流的出海口焚燒，以達驅邪送煞之效。

