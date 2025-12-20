生人勿近！彰化伸港聖誕平安夜舉行「送肉粽」 儀式行經路線全曝光

記者林意筑／彰化報導

送肉粽隊伍行進中。（圖／鄭武郎老師提供）

本月24日聖誕夜時，彰化伸港鄉將舉行祈福路祭「送肉粽」科儀。據了解，該儀式預計從晚間7點開始，儀式隊伍預計沿溪底路及濱海路行走，最終到出海口化煞圓滿結束。對此伸港鄉代表林明鴻在臉書發文，呼籲民眾保持平常心，行經路段時請主動迴避，以免沖煞，同時也強調儀式目的在於安定地方，無須過度恐慌。

林明鴻表示，這場送煞科儀預計24日晚間7點開始，預計將從溪底路出發，沿途行經濱海路、西北營頭，再轉往西濱橋下直行，行經西營頭後通過西南營頭，送至伸港白色海豚屋附近海域出海，全程儀式預計於深夜10時30分許結束。

林明鴻提醒民眾，儀式期間建議沿線住戶緊閉門窗，盡量留在家中，避免在路邊駐足觀看。若路上巧遇儀式隊伍，請保持尊重、低調繞道或轉向，切勿尾隨或穿越隊伍。若感到不安，可在門口懸掛傳統避邪物，例如將掃把倒立置於門頭。

