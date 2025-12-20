生人回避！彰化伸港平安夜「送肉粽」

彰化伸港鄉將於12月24日「平安夜」舉行傳統祈福儀式「送肉粽」，此活動又名「祈福路祭送煞科儀」，旨在祈求地方安寧與送走厄運。根據主辦單位公告，儀式預計於當日晚間7點開始，持續至深夜10點30分結束，隊伍將沿濱海路行進，最終抵達伸港白色海豚屋附近的海域進行送煞儀式。

彰化伸港鄉將於12月24日「平安夜」舉行傳統祈福儀式「送肉粽」。（示意圖/資料照）

活動路線從溪底路出發，途經濱海路、西北營頭、西濱橋下直行、西營頭及西南營頭，最後抵達伸港海邊。主辦單位呼籲沿線住戶與用路人提前規劃行程，盡量避開儀式隊伍經過的路段，以免造成不必要的干擾。

伸港鄉代表林明鴻也透過公告提醒民眾，為尊重傳統習俗並確保儀式順利進行，建議沿線居民於儀式期間緊閉門窗，盡量待在家中，避免在路邊圍觀或接近儀式隊伍。此外，若不小心與儀式隊伍相遇，應保持尊重態度，低調繞道行走，切勿尾隨或穿越隊伍，以避免不必要的衝突。對於感到不安的民眾，主辦單位建議可在門口懸掛傳統避邪物品，如倒立的掃把等。

林明鴻表示，此次活動為地方傳統宗教儀式，承載著祈福與安定人心的意涵，民眾應以平常心看待並尊重文化習俗。他也呼籲大家互相體諒，配合活動進行，若因儀式造成短暫不便，敬請見諒。

此外，彰化福興鄉麥厝村也將於12月27日晚間9時舉辦「送肉粽」儀式。原先規劃的路線長達5公里，橫跨多個村落，但考量儀式規模過大可能引發居民不安，最終縮短為約1公里的簡化路線。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

