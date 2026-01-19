生人迴避！彰化花壇鄉1/23「送肉粽」 路線未寫出海口引議

記者高珞曦／綜合報導

彰化縣花壇鄉岩竹村23日晚間要舉辦送肉粽科儀，根據公告，路線自喪家出發，沿彰60-1再接74甲東外環路至出海口。不過這次有些不同，因為這次公告未提及出海口位置，附近居民擔心來不及迴避送煞隊伍。

彰化縣花壇鄉岩竹村23日晚間9時起舉辦「送肉粽」科儀，但公告未寫明會往哪個出海口。（示意圖／非當事畫面／中時資料照）

有民眾在臉書社團「花壇人俱樂部2」貼出1張公告，內文提及花壇鄉岩竹村將在國曆1月23日晚上9時至11時，舉辦「送肉粽」科儀，從喪家出發往大嶺巷接灣福路221巷，再前往彰60-1接74甲東外環路至出海口。該公告提醒，沿途民眾應迴避送煞路線，非必要別逗留在外。

由於台74甲東外環道路和出海口有多條路線，據《三立新聞網》，該公告未明指會否沿中彰快速道路朝大肚溪口，或台中其他出海口送煞，又或是往南走到鹿港海邊，部分民眾擔心可能會撞上送煞隊伍。

