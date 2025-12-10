生出197名孩子！匿名捐精者竟「攜帶致癌基因」 罹癌率達9成...部分幼兒已病逝

歐洲捐精事件引發關注，部分孩子因TP53基因突變罹患李佛美尼症候群，醫師建議民眾慎選合法診所並了解捐精者健康狀況。（示意圖，非當事幼兒／pexels）

捐精不安全？歐洲一名匿名男子自20年前（2005）起捐精，促成至少197名孩子誕生，近日卻被發現攜帶致癌基因突變。導致部分孩子因基因影響，罹患癌症甚至早逝，引發醫學界與公眾對國際捐精安全的高度關注。

何謂TP53基因突變？李佛美尼症候群風險高達90%

根據歐洲人類遺傳學學會（ESHG）報告，該名捐精者大約20%的精子攜帶TP53基因突變，使受孕孩子體內所有細胞都可能帶有這種突變。TP53基因無法有效防止細胞癌變，因此受影響兒童罹患李佛美尼症候群（Li Fraumeni syndrome） 的機率高達90%，且多數會在兒童或青年時期發病，部分女性需考慮預防性乳房切除手術，並進行定期全身檢查。

法國魯昂大學癌症遺傳學家卡斯帕醫師（Dr Edwige Kasper）指出，「許多孩子已經罹癌，有些甚至同時罹患兩種不同癌症，一些甚至在幼年就過世。」

精子銀行應對措施與法律規範現況？

受影響精子由丹麥歐洲精子銀行（European Sperm Bank） 負責銷售。該行表示，一發現問題即封存受影響精子，並對受影響家庭表達「最深切的同情」。但各國法律對單一捐精者使用次數未有統一規範，多數國家僅出於心理健康考量，建議限制在50個家庭內。

曼徹斯特大學生物醫學健康學院副院長佩西教授（Prof Allan Pacey）指出，國際精子銀行普遍依賴進口，完全排除罕見遺傳疾病幾乎不可能。在現行篩檢制度下，僅約1%至2%的男性申請捐精者能符合標準。

捐精安全如何保障？專家建議選擇合法診所

專家提醒，有意使用捐精者的家庭應選擇合法執照診所，確認捐精者健康篩檢標準、詢問捐精者 使用次數與地區分布，降低遺傳風險，同時留意可能遺傳疾病與潛在醫療需求，並定期追蹤孩子健康狀況。

