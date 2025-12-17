生前下令「犬刑討債」命比特犬撕咬全身！南投角頭自戕亡 公訴不受理

記者林意筑／南投報導

角頭「瘋寬」上個月24日被人發現於轎車內自戕身亡。（圖／資料照）

南投名間綽號「瘋寬」的角頭吳聰寬，地方勢力龐大，上個月24日被人發現於轎車內自戕身亡。不過「瘋寬」生前因討債200萬元工程款，曾夥同多人毆打李男，甚至再以「犬刑」以令飼養的比特犬猛咬李男，手段兇殘，一審時遭判1年6月徒刑。案件上訴至二審時，因吳聰寬已身亡，台中高分院諭知公訴不受理。

據了解，由於李男積欠「瘋寬」工程款約200萬元，於2022年8月時，派人車前往李男住處將人押回吳聰寬的辦公室「商討債務」。吳男心生不滿毆打李男數拳後，命其他小弟將其斷手腳，一群人將李男壓制後持球棒猛毆李男手、腳，隨後吳男又施以「犬刑」，命飼養的比特犬攻擊李男，導致李男左臉、下巴、左右手及膝蓋均有多處被狗咬的撕裂傷。

角頭「瘋寬」自戕身亡，對此台中高分院依刑事訴訟法規定，諭知公訴不受理判決。（圖／翻攝畫面）

2023年7月底時，吳男又以Line發送恐嚇語音訊息，「你和解書寫出來大家都平安無事，要把事情搞大或結束我都不要緊」給李男友人，並要求轉傳給李男。

最終全案曝光，吳男等人被移送偵辦，案件經南投地院審理，法官審酌認為，吳男率眾以暴力方式剝奪他人行動自由，又傷害、恐嚇李男，依《剝奪他人行動自由罪》判處7月徒刑，《共同傷害罪》則處1年徒刑，至於《恐嚇危害安全罪》則處3月徒刑，合併應執行有期徒刑1年6月。

不過該案南投地檢署提起上訴，認為吳男是涉犯殺人未遂、重傷害未遂、組織、恐嚇等刑期較重罪名，而吳聰寬也有提上訴。未料今年11月24日時，吳聰寬被人發現於轎車內自戕身亡，對此台中高分院依刑事訴訟法規定，因吳男已經身亡，諭知公訴不受理判決。

